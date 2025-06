Jabra wprowadza na polski rynek PanaCast 40 VBS (Video Bar System), jedyny video bar z systemem Android do małych sal konferencyjnych, który obejmuje całe pomieszczenie dzięki polu widzenia 180°.

Jabra prezentuje najnowsze badanie ,,Big Ideas, Small Rooms” dotyczące roli małych sal konferencyjnych we współczesnym środowisku pracy.

Jabra otwiera showroom w Warszawie – możliwość sprawdzenia rozwiązań audio i wideo marki i rozmowy z ekspertami.

Małe sale konferencyjne – kluczowy zasób współczesnego biura

Z raportu Jabra jasno wynika, że małe sale konferencyjne – mieszczące do ośmiu osób – stały się fundamentem współczesnego środowiska pracy. Niemal każdy pracownik biorący udział w badaniu (94%) przyznał, że korzysta z nich w codziennej pracy. Dlaczego? To w nich – według 70% badanych – spotkania są bardziej przyjemne, a zespoły efektywniej rozwiązują problemy i generują nowe idee. Ponadto aż 74% pracowników wskazuje, że takie przestrzenie sprzyjają budowaniu zaufania i równemu zaangażowaniu uczestników. 73% ankietowanych uważa, że łatwiej współpracować w małych salach niż w średnich czy dużych. Małe przestrzenie sprzyjają bowiem bezpośredniej interakcji i partnerstwu, przekłada się to na lepszą atmosferę i relatywnie wpływa na jakość pracy. Co ważne małe sale stają się centrami kreatywności – 65% respondentów deklaruje, że ich najbardziej innowacyjne pomysły powstają właśnie w małych salach.

Ukryta słabość: luka technologiczna w małych pomieszczeniach

Niestety, mimo tak ogromnego potencjału, małe sale konferencyjne są często niedoinwestowane i jest ich za mało. Badanie Jabra ujawniło wyraźną przepaść między potrzebami a rzeczywistością. Aż 80% pracowników przyznaje, że marnuje czas na szukanie dostępnych małych sal. A nawet jeśli uda się ją znaleźć, to w 50% przypadków brakuje w niej odpowiednich narzędzi do efektywnej współpracy. Z badania wynika, że tylko 1 na 3 małe sale konferencyjne posiada jakiekolwiek urządzenia do wideokonferencji, a mniej niż połowa wyposażona jest w głośniki konferencyjne. Co więcej, tylko 30% pracowników ma pewność, że podczas spotkań hybrydowych zawsze widzi i słyszy wszystkich uczestników. Oznacza to, że dwie trzecie spotkań cierpi z powodu słabej jakości obrazu, dźwięku – a w konsekwencji również spadku produktywności. Gdy technologia zawodzi, pracownicy muszą improwizować – 58% z nich prowadzi spotkania z własnego biurka, a 33% korzysta z korytarzy – żadna z tych opcji nie sprzyja efektywnej i skoncentrowanej współpracy. Te wyzwania wyraźnie pokazują, jak pilna jest potrzeba inwestycji w lepsze narzędzia i mądrze zaprojektowane przestrzenie spotkań.

Co zmienia lepiej wyposażona sala?

Badanie Jabra jednoznacznie pokazuje, że odpowiednie wyposażenie małych sal konferencyjnych znacząco wpływa na jakość współpracy oraz efektywność pracy zespołowej. Pracownicy, którzy korzystają z dobrze zaprojektowanych i technologicznie przygotowanych przestrzeni, nie tylko pracują sprawniej, ale również chętniej dzielą się swoimi pomysłami. Aż 72% badanych uważa, że wyposażenie sal w odpowiednie rozwiązania – takie jak wideo bary, dobrej jakości mikrofony i intuicyjne systemy do spotkań online – przełożyłoby się bezpośrednio na wzrost ich produktywności. Równie istotny jest wpływ technologii na komfort psychiczny uczestników spotkań. Aż 70% ankietowanych deklaruje, że czułoby się pewniej, zabierając głos w dobrze wyposażonej przestrzeni, co ma ogromne znaczenie w kontekście równoprawnego udziału w rozmowie – niezależnie od tego, czy ktoś jest w sali, czy dołącza zdalnie. Z kolei 67% pracowników podkreśla, że dobrze zorganizowane sale sprzyjają kreatywności i innowacyjnemu myśleniu. Małe sale, odpowiednio dostosowane do współczesnych realiów pracy hybrydowej, pomagają też w budowaniu bardziej inkluzywnego środowiska. Dla 74% użytkowników to właśnie te przestrzenie zapewniają większe poczucie równości i umożliwiają zrównoważoną współpracę.

Jabra PanaCast 40 – nowy standard wideokonferencji w małych salach

Odpowiadając na te wyzwania, Jabra wprowadza na polski rynek nowość – PanaCast 40 VBS, pierwszy na świecie video bar z systemem Android, zaprojektowany specjalnie do małych sal konferencyjnych. Urządzenie oferuje 180-stopniowe pole widzenia, które – dzięki zastosowaniu dwóch kamer i zaawansowanej technologii łączenia obrazu w czasie rzeczywistym – zapewnia pełny wgląd w całe pomieszczenie, niezależnie od położenia uczestników. Urządzenie oferuje też wysoką jakość audio, będącą zasługą unikalnych technologii przetwarzania dźwięku charakterystycznych dla całej grupy GN. Dźwięk jest dostarczany przez wysokiej jakości głośnik i sześć mikrofonów z adaptacyjnym kształtowaniem wiązki. Inteligentne algorytmy audio zwiększają czystość dźwięku, zapewniając doskonałe zbieranie głosu, dzięki czemu każde słowo jest słyszane wyraźnie i precyzyjnie, gwarantując bardziej naturalne i wciągające wirtualne interakcje oraz sprawiając, że uczestnicy zdalni czują się w pełni włączeni do rozmowy.

Instalacja PanaCast 40 VBS jest błyskawiczna i intuicyjna. Video bar jest gotowy do pracy w mniej niż 12 minut od momentu wyjęcie z pudełka, a jego kompatybilność z Microsoft Teams Rooms, Zoom oraz BYOD gwarantuje elastyczność i szybkie wdrożenie. Intuicyjna konfiguracja sprawia, że nawet początkujący użytkownicy mogą uruchomić system w ciągu kilku sekund, dzięki czemu prowadzenie spotkań nie wymaga wysiłku. Dzięki funkcji Intelligent Meeting Space, PanaCast 40 VBS umożliwia tworzenie wirtualnych granic przestrzeni w salach ze szklanymi ścianami, zwiększając koncentrację uczestników. Technologia śledzenia mówcy dodatkowo sprawia, że spotkania online stają się bardziej naturalne i angażujące. Urządzenie wspiera zarządzanie zdalne przez platformę Jabra+, a gwarancja Jabra Warranty+ zapewnia niezawodność i wsparcie.

Nowe biuro GN Audio w Warszawie i showroom Jabra

Jabra ogłasza również otwarcie nowego biura GN w warszawskim biurowcu Saski Crescent. W jego strukturach znajduje się również nowoczesny showroom Jabra, dostępny dla firm i partnerów biznesowych. To przestrzeń, w której klienci mogą osobiście przetestować rozwiązania Jabra, w tym PanaCast 40 VBS i inne systemy audio-wideo marki. Showroom oferuje możliwość zorganizowania demo, testów porównawczych oraz bezpośrednich konsultacji z ekspertami Jabra. Jabra PanaCast 40 VBS będzie dostępny od połowy 2025 roku. Sugerowana cena detaliczna przez producenta to: 1 499 euro.

Kluczowe funkcje PanaCast 40 VBS:

Pełny obraz pomieszczenia - pole widzenia 180° z dwiema kamerami i 4-krotnym zoomem cyfrowym.

Doskonały dźwięk - 1 głośnik i 6 mikrofonów, ulepszone przez inteligentne algorytmy audio dla krystalicznie czystego dźwięku i odbioru głosu.

Usprawniona instalacja - nowe opakowanie umożliwia konfigurację bez konieczności wyjmowania produktu z pudełka.

Spójne wrażenia - wspólny kontroler dotykowy i podstawka z rozwiązaniem PanaCast 50 VBS do średnich pomieszczeń zapewniają płynną integrację w różnych przestrzeniach.

Łatwa instalacja – uproszczone prowadzenie kabli i zabezpieczenie zapewniające łatwą i bezpieczną konfigurację.

Elastyczne wdrożenie - kompatybilność z Microsoft Teams, Zoom i konfiguracjami typu BYOD.

PanaCast 40 VBS to rozwiązanie oparte na MDEP (Microsoft Device Ecosystem Platform), zapewniające większe bezpieczeństwo i lepsze doświadczenia podczas spotkań.

Intelligent Meeting Space umożliwia użytkownikom personalizację i ustawianie granic wirtualnej przestrzeni konferencyjnej - idealne rozwiązanie dla biur na planie otwartym lub pomieszczeń ze szklanymi ścianami.

Zawsze aktualne - zarządzanie przez aplikację Jabra+, zapewniającą zawsze najnowsze funkcje.

Niezawodność - gwarancja Jabra Warranty+ dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Nowoczesny design - prosta, profesjonalna estetyka, która idealnie pasuje do współczesnych miejsc pracy.

Praktyczne funkcje - łatwa w czyszczeniu pokrywa i zgodność z ADA dla zwiększenia funkcjonalności.

