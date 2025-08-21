Ministerstwo Finansów zakłada podwyższenie opłaty cukrowej. Zapłacimy więcej?

W czwartek (21 sierpnia) Ministerstwo Finansów zapowiedziało podniesienie opłaty od środków spożywczych, czyli tzw. opłaty cukrowej, oraz zmianę zasad jej pobierania. Informacja o założeniach projektu nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw znalazła się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Z wpisu na stronie KPRM wynika, że podniesiona ma zostać wysokość opłaty stałej i zmiennej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju, za zawartość kofeiny lub tauryny oraz wysokość maksymalnej opłaty. Opłata stała za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej ma zostać podniesiona z 0,50 zł do 0,70 zł. Opłata zmienna za każdy gram cukrów powyżej 5g w 100 ml napoju ma wzrosnąć z 0,05 zł do 0,10 zł. Wyższa opłata ma być również za zawartość dodatku kofeiny lub tauryny: z 0,10 zł do 1,00 zł. Natomiast maksymalna opłata ma się zwiększyć do 1,80 zł z obecnych 1,20 zł.

Ponadto resort finansów chce przenieść obowiązek zapłaty opłaty cukrowej z podmiotów dokonujących sprzedaży detalicznej lub sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej na producentów, importerów oraz podmioty, które nabywają napoje wewnątrz UE. „Przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty na początek łańcucha dostaw w znacznym stopniu ułatwi ustalenie podmiotu obowiązanego do zapłaty” - oceniono w założeniach.

Zgodnie z wpisem przepisy mają wskazywać, że opłata od środków spożywczych jest obliczana od łącznej ilości cukrów zawartych w napoju – dodanych i naturalnych, czyli od ilości cukrów wskazanej w informacji o wartości odżywczej umieszczanej na opakowaniu jednostkowym napoju. Ponadto ministerstwo chce doprecyzować, że opłatą objęte są wszystkie koncentraty niezależnie od ich postaci, co ma wyeliminować wątpliwości dotyczące objęcia ich opłatą. Uzupełniona ma zostać również regulacja dotycząca odrębnej wysokości opłaty za litr lub kilogram koncentratu, gdyż mają one znacznie wyższą zawartość cukru.

Projektowana ustawa objęłaby opłatą również suplementy diety w postaci napoju, z wyłączeniem tych sprzedawanych w opakowaniach nieprzekraczających 200 ml. „Takie suplementy diety co do zasady sprzedawane są w aptece i wspomagają leczenie farmakologiczne, np. syrop prawoślazowy (Althaeae sirupus), syrop z rutyną, syrop z wyciągu z porostu islandzkiego” - wskazano. Jednocześnie opłata dotyczyłaby też napojów zawierających co najmniej 20 proc. soku oraz do 5g cukrów, które jednocześnie zawierają kofeinę lub taurynę lub substancje słodzące.

Co zostanie wyłączone z opłaty?

Z kolei wyłączone z opłaty miałyby zostać mieszaniny wody i soku owocowego lub warzywno-owocowego lub owocowo-warzywnego lub warzywnego, z zastrzeżeniem, że nie dodano do tego napoju cukrów, substancji słodzących ani kofeiny lub tauryny. Opłata nie objęłaby również nektarów z pigwy, rokitnika, aronii, czarnej porzeczki, agrestu lub wiśni, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 13g w przeliczeniu na 100 ml napoju oraz nie dodano do nich kofeiny lub tauryny lub substancji słodzących.

