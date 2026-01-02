EBC wybiera między motywami przyrodniczymi a postaciami historycznymi na nowych banknotach

Maria Skłodowska-Curie została wytypowana jako kandydatka na banknot 20 euro

Nowe banknoty trafią do obiegu najwcześniej za kilka lat

Ministerstwo Nauki walczy o pełny zapis nazwiska polskiej noblistki

Bułgaria dołącza do strefy euro z nowymi banknotami

Od stycznia 2026 roku Bułgaria jako 21. kraj przyjęła euro. Przez pierwszy miesiąc obowiązuje okres przejściowy, w którym można płacić jeszcze lewami. Od lutego euro stanie się jedyną oficjalną walutą. Bułgarzy wymieniają swoje lewy na europejską walutę bezpowrotnie.

Banknoty w Bułgarii wyglądają identycznie jak w pozostałych krajach strefy euro. Inaczej jest z monetami – ich rewers ma charakter narodowy. Na bułgarskich eurocentach widnieje Jeździec z Madary, średniowieczny relief z listy UNESCO.

Nowe banknoty euro zmienią wygląd po 20 latach

Obecne banknoty euro funkcjonują od 2002 roku. Prezentują motywy architektoniczne – bramy, okna i mosty w stylach z siedmiu europejskich epok. Nominał 20 euro pokazuje okno gotyckie.

W 2021 roku Christine Lagarde, prezeska EBC, zapowiedziała odświeżenie grafiki banknotów. Proces jednak się opóźnia. Nowy projekt miał być gotowy w 2024 roku, ale dopiero w 2025 roku wytypowano potencjalne motywy.

Maria Skłodowska-Curie kandydatką na banknot 20 euro

EBC zaproponował dwa kierunki dla nowych banknotów euro:

motywy przyrodnicze z ptakami i rzekami

postacie znaczące dla europejskiego dziedzictwa kulturowego

W ramach drugiej opcji wytypowano Marię Skłodowską-Curie na banknot 20 euro. Polka jako dwukrotna laureatka Nagrody Nobla symbolizuje europejską naukę i odkrycia.

W konkursie mogą uczestniczyć graficy z całej Unii Europejskiej. Wybrani artyści mają czas do końca marca 2026 roku na przedstawienie projektów.

Harmonogram wprowadzenia nowych banknotów euro

EBC określił etapy procesu:

marzec 2026: przyjmowanie projektów od grafików

czerwiec 2026: konsultacje społeczne wybranych wzorów

grudzień 2026: ostateczna decyzja Rady Prezesów

Bank podkreśla, że do portfeli Europejczyków nowe banknoty euro trafią dopiero za kilka lat. Data rozpoczęcia produkcji i emisji nie została jeszcze wyznaczona.

Kontrowersja wokół nazwiska polskiej noblistki

Komunikat EBC wywołał spór o zapis nazwiska. Bank użył formy "Marie Curie (z domu Skłodowska)", pomijając polską część nazwiska w głównym zapisie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zeszłym roku wystosowało apel do EBC. Resort domaga się pełnego uwzględnienia zapisu "Maria Skłodowska-Curie" na banknocie.

EBC odpowiedział PAP, że decyzja o ewentualnym umieszczeniu noblistki zapadnie do końca 2026 roku. Bank zapowiada "szeroko zakrojoną i kompleksową dyskusję" o zapisie imienia i nazwiska, jeśli Polka znajdzie się na banknocie.

Nowe banknoty euro mają być bardziej odporne na fałszerstwa i odzwierciedlać współczesną Europę. Czy Maria Skłodowska-Curie rzeczywiście pojawi się na nominale 20 euro? Odpowiedź poznamy za rok.