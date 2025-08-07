Bruksela tłumaczy się ze zmiany nazwiska Skłodowskiej-Curie na euro! Co chcieli zrobić?

Pomysł, by Maria Skłodowska-Curie znalazła się na nowym banknocie 20 euro, wywołał dyplomatyczny zgrzyt. Europejski Bank Centralny zaproponował zapis „Marie Curie (z domu Skłodowska)”, co spotkało się ze stanowczą reakcją polskiego rządu. Władze zarzuciły EBC umniejszanie wkładu Polki. Jest odpowiedź banku.

Christine Lagarde

i

Autor: Shutterstock, AP Photo/Michael Probst
  • EBC wyjaśnia, że zapis nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie na projekcie banknotu euro był tymczasowy.
  • Polska noblistka jest kandydatką na banknot 20 euro w nowej serii, ale decyzja jeszcze nie zapadła.
  • Ministerstwa Nauki i Finansów interweniują w sprawie pełnego, polskiego zapisu nazwiska.
  • Decyzja do końca 2026 r.

Dlaczego nazwisko Skłodowskiej-Curie na banknocie wzbudziło spór?

Europejski Bank Centralny (EBC) rozpoczął przygotowania do wprowadzenia nowej serii banknotów euro. Wśród propozycji motywów przewodnich znalazły się dwa główne tematy: ptaki i rzeki oraz europejska kultura. To właśnie w ramach tej drugiej koncepcji pojawiła się kandydatura polskiej dwukrotnej noblistki.

Zgodnie z projektem przedstawionym przez EBC, na awersie banknotu o nominale 20 euro miałby się znaleźć wizerunek badaczki. Problem pojawił się jednak przy sposobie zapisu jej tożsamości – w komunikacie banku użyto formy „Marie Curie (z domu Skłodowska)”, co w praktyce pomijało kluczowy, polski człon jej nazwiska. Taki zapis wywołał natychmiastową reakcję i został odebrany jako umniejszanie polskiego wkładu uczonej w światową naukę i europejskie dziedzictwo.

Jak polski rząd zareagował na propozycję EBC?

Zredukowana wersja nazwiska noblistki spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem polskiego rządu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowało oficjalny apel do prezeski Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde. Minister Marcin Kulasek podkreślił w liście, że wybór pełnego imienia i nazwiska, czyli Maria Skłodowska-Curie, nie jest wyłącznie kwestią formalną, ale stanowi „symbol uznania dla naszej wspólnej europejskiej tożsamości, historii i dziedzictwa”.

Resort nauki zwrócił również uwagę na nierówne traktowanie polskiej uczonej. W komunikacie podkreślono, że inne postacie historyczne brane pod uwagę, jak Miguel de Cervantes czy Ludwig van Beethoven, zachowały swoje oryginalne imiona i nazwiska, co „dodatkowo podkreśla nierówne traktowanie polskiej noblistki”. Działania w tej sprawie podjęło także Ministerstwo Finansów, które zadeklarowało, że podnosi kwestię zapisu nazwiska w bezpośrednich kontaktach z EBC oraz na posiedzeniach grup roboczych banku.

Co dalej w sprawie banknotu z wizerunkiem Polki?

W odpowiedzi na interwencję, służby prasowe Europejskiego Banku Centralnego przekazały PAP swoje stanowisko. Zgodnie z wyjaśnieniami, użyty w komunikacji zapis „Maria Curie (z domu Skłodowska)” jest jedynie wersją tymczasową, która nie miała na celu rozstrzygania o pochodzeniu badaczki. Rzecznik prasowy banku zapewnił, że „nie stała za jej użyciem intencja, by rozstrzygać o pochodzeniu czy przynależności narodowej”.

Służby prasowe EBC podkreśliły, że ostateczna decyzja o tym, czy wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie w ogóle pojawi się na banknocie, zależy od wyboru motywu przewodniego nowej serii, a ten ma zostać rozstrzygnięty do końca 2026 roku. Jeżeli motyw kulturowy zostanie zatwierdzony, a polska noblistka wybrana, to ostateczny zapis nazwiska na banknocie zostanie ustalony dopiero „po szeroko zakrojonej i kompleksowej dyskusji”. Sprawa pozostaje więc otwarta, a na jej finał trzeba będzie poczekać.

BANKNOTY