Waloryzacja podniesie limit, nowe roczniki zyskają prawo. Co czeka seniorów w 2026?

Seniorzy pobierający rentę wdowią muszą uzbroić się w cierpliwość. Kluczowa zmiana, czyli podniesienie dodatkowego świadczenia z 15% do 25% renty po zmarłym małżonku, została przesunięta i wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2027 roku. Najważniejszą nowością w nadchodzącym 2026 roku będzie więc coroczna waloryzacja emerytur i rent, która od marca podniesie świadczenia o prognozowane 4,88%. W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie z 1878,91 zł do 1970,60 zł brutto. W ślad za tym pójdzie również limit dochodowy dla renty wdowiej, który jest sztywno powiązany z tym wskaźnikiem i wynosi jego trzykrotność. Próg ten wzrośnie z 5636,73 zł do około 5911,80 zł brutto, co ma na celu ochronę świadczeniobiorców przed paradoksalną utratą wsparcia tylko dlatego, że ich własna emerytura nieznacznie wzrosła.

W 2026 roku grono osób uprawnionych do starania się o rentę wdowią poszerzy się o kolejne roczniki. Dołączą do niego kobiety urodzone w 1966 roku, które osiągną wiek 60 lat, oraz mężczyźni z rocznika 1961, kończący 65 lat. Obecny mechanizm świadczenia pozwala wdowie lub wdowcowi wybrać korzystniejszy dla siebie wariant: zachowanie 100% własnej emerytury i dodanie do niej 15% świadczenia po zmarłym małżonku, albo odwrotnie. Taki model wsparcia przynosi uprawnionym średnio 351,57 zł dodatkowego dochodu miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że niezmienne pozostają fundamentalne warunki, takie jak pozostawanie w formalnym związku małżeńskim w chwili śmierci partnera, nie zawarcie nowego małżeństwa oraz uzyskanie prawa do renty rodzinnej nie więcej niż pięć lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

Pułapki renty wdowiej: Dlaczego co dziesiąty wniosek jest odrzucany?

Program renty wdowiej, choć potrzebny, obwarowany jest licznymi warunkami, które dla wielu okazują się barierą nie do przejścia. Statystyki są wymowne, ponieważ co dziesiąty wniosek o to świadczenie jest odrzucany. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z września 2025 roku wynika, że istnieją dwa główne powody odmowy. Pierwszym jest przekroczenie progu dochodowego, co dotknęło 40 tysięcy osób, a drugim nabycie prawa do renty rodzinnej w zbyt młodym wieku, co było przyczyną odrzucenia 24,4 tysięcy wniosków. Limit dochodowy jest szczególnie istotnym ograniczeniem, gdyż łączna suma świadczeń seniora nie może przekroczyć trzykrotności emerytury minimalnej. Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, ZUS odpowiednio pomniejsza wypłatę, wliczając do ogólnego bilansu również świadczenia z zagranicy oraz różne dodatki, na przykład pielęgnacyjny czy energetyczny.

Najwięcej emocji i dyskusji budzą dwa filary systemu: kryterium wiekowe oraz wysokość limitu dochodowego. Zgodnie z przepisami, kobieta w chwili śmierci męża musi mieć ukończone 55 lat, a mężczyzna 60 lat, aby móc w przyszłości ubiegać się o rentę wdowią. Ten zapis jest często podnoszony w skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich jako potencjalne naruszenie konstytucyjnej zasady równości, zwłaszcza że ogólny wiek uprawniający do standardowej renty rodzinnej to 50 lat dla obu płci. Kontrowersje wzbudza również sam limit kwotowy. W pierwotnej wersji projektu ustawy próg miał być znacznie wyższy i wynosić trzykrotność przeciętnej, a nie najniższej emerytury. Taka konstrukcja pozwoliłaby objąć wsparciem także osoby ze średnimi i wyższymi świadczeniami. Na ewentualną rewizję tych zasad przyjdzie jednak poczekać, ponieważ rząd zaplanował pierwszą ocenę funkcjonowania programu dopiero na 2028 rok.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025