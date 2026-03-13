Eksperci ostrzegają, że pierwsze objawy zakażenia hantawirusem można łatwo pomylić ze zwykłą grypą

Jeden z typów hantawirusa występujący w Polsce powoduje śmiertelność sięgającą nawet 15%

Analiza danych sugeruje, że realna skala zakażeń hantawirusem w Polsce może być znacznie niedoszacowana

Kluczem do ochrony osobistej podczas porządków w magazynie nie jest dowolna maska, ale certyfikowana maska FFP3

Hantawirus w gospodarstwie. Objawy, zagrożenie i realna skala zakażeń w Polsce

Wiosenne porządki w gospodarstwie, szczególnie w magazynach zbożowych i silosach, niosą ze sobą ryzyko, o którym nie zawsze się pamięta. Chodzi o hantawirusy, groźne patogeny przenoszone przez popularne gryzonie. Jak informują serwisy Medonet oraz Euroimmun, do zakażenia dochodzi najczęściej przez wdychanie kurzu, w którym znajdują się wyschnięte odchody myszy czy szczurów. Na terenie Polski, według danych Euroimmun, spotkać można dwa typy wirusa. Pierwszy to Puumala, powodujący łagodniejszą chorobę znaną jako nefropatia epidemiczna, gdzie śmiertelność na szczęście nie przekracza 1%. Drugi, znacznie groźniejszy, to Dobrava-Belgrade, w przypadku którego odsetek zgonów może sięgać nawet 12-15%. Oba prowadzą do gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym (HFRS), a ich naturalnym rezerwuarem są nornice rude, myszy leśne czy szczury, które same nie chorują, ale skutecznie roznoszą wirusa w swoim otoczeniu.

Oficjalne statystyki zakażeń w Polsce mogą nie oddawać pełnej skali problemu. Państwowy Zakład Higieny, którego dane przytacza Euroimmun, podaje, że do końca stycznia 2024 roku w naszym kraju odnotowano łącznie 242 przypadki HFRS. Dla porównania, w sąsiednich Niemczech rocznie notuje się od 200 do nawet 1700 zachorowań, co sugeruje, że wiele przypadków w Polsce może być niezdiagnozowanych. Początkowe objawy, takie jak gorączka, bóle głowy i mięśni, łatwo pomylić ze zwykłą grypą. Prawdziwe niebezpieczeństwo, na co zwraca uwagę portal Medycyna Praktyczna, pojawia się później, gdy dochodzi do ostrego uszkodzenia nerek, a jednym z sygnałów jest znaczne zmniejszenie ilości oddawanego moczu. Taki stan bezwzględnie wymaga leczenia szpitalnego, a w cięższych przypadkach nawet dializ. Warto wiedzieć, że ogólna śmiertelność w Europie wynosi około 10%.

Ochrona w gospodarstwie. Od masek FFP3 po cyfrową ewidencję zabiegów

Ponieważ nie istnieje celowane leczenie przeciwko hantawirusom, jedyną skuteczną obroną jest zapobieganie. Jak podaje portal Medonet, podstawą jest unikanie bezpośredniego kontaktu z gryzoniami i ich odchodami oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej. Kluczowym elementem są maski filtrujące. Te z oznaczeniem FFP2 zatrzymują co najmniej 94% drobnych cząsteczek, podczas gdy maski FFP3 gwarantują ochronę na poziomie minimum 99%. Do prac w mocno zapylonych pomieszczeniach, takich jak magazyny, zdecydowanie zaleca się stosowanie masek o wyższym stopniu ochrony, czyli FFP3. W grupie największego ryzyka znajdują się rolnicy sprzątający stare budynki gospodarcze oraz osoby profesjonalnie zajmujące się deratyzacją.

Eksperci z Sandomierskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (SODR) przypominają, że dokładna deratyzacja i dezynfekcja magazynów przed nowym sezonem to absolutna podstawa profilaktyki. Również portal Top Agrar zwraca uwagę na konieczność starannego oczyszczenia obiektu z resztek zeszłorocznego ziarna i kurzu, które są doskonałą pożywką dla szkodników. Dobrym i często tańszym rozwiązaniem jest także stałe monitorowanie obecności gryzoni za pomocą pułapek. Dbałość o porządek i dokumentację to filary nowoczesnego gospodarstwa, dlatego warto też pamiętać o nadchodzących zmianach administracyjnych. Jak informuje SODR, od 1 stycznia 2027 roku ewidencja zabiegów ochrony roślin będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej. Oznacza to, że bieżący rok 2026 jest najlepszym momentem, aby spokojnie przygotować swoje gospodarstwo do tej cyfrowej zmiany.

Złote Laury 2025 - Stanisław Krajewski