ZUS oferuje wiele dodatków do emerytur (np. pielęgnacyjny, kombatancki, "trzynastka", "czternastka"), które po waloryzacji w 2025 r. wzrosły o 5,5 proc..

Dodatek pielęgnacyjny (348,22 zł) jest automatyczny po 75. roku życia; młodsi potrzebują wniosku i orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dostępne są też specjalne dodatki (np. dla kombatantów, za tajne nauczanie, ryczałt energetyczny) oraz świadczenie uzupełniające do 500 zł dla osób niesamodzielnych.

Część świadczeń jest automatyczna (np. "trzynastka"), inne wymagają złożenia wniosku w ZUS, aby skorzystać z uprawnień.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale także liczne dodatki do tych świadczeń. Po marcowej waloryzacji w 2025 roku kwoty wzrosły o 5,5 procent. To dobra wiadomość dla wszystkich seniorów - pieniądze z dodatków mogą znacznie poprawić sytuację finansową.

348,22 zł miesięcznie - tyle wynosi obecnie najpopularniejszy dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie nieopodatkowane, wolne od jakichkolwiek potrąceń. Pieniądze trafiają na konto razem z podstawową emeryturą.

Komu przysługuje automatycznie? Jeśli ukończyłeś 75 lat i pobierasz emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ZUS przyznaje ci dodatek pielęgnacyjny z urzędu. Nie musisz składać żadnego wniosku - po osiągnięciu odpowiedniego wieku automatycznie otrzymasz zwiększone świadczenie.

Młodsi też mogą otrzymać dodatek. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, również mogą starać się o dodatek pielęgnacyjny. Warunek: muszą zostać uznane przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku trzeba złożyć wniosek w placówce ZUS.

Ważne ograniczenia:

Dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu

Nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego z gminy

Osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie "Mama 4 plus" mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy

Dodatki dla kombatantów i osób represjonowanych

Dodatek kombatancki - 348,22 zł miesięcznie

Przysługuje osobom posiadającym status kombatanta lub ofiary represji. Jest przyznawany automatycznie po udokumentowaniu uprawnień.

Dodatek kompensacyjny - 52,23 zł miesięcznie

Ten skromny dodatek jest przyznawany automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego. To dodatkowe wsparcie dla osób, które w przeszłości doświadczyły represji.

Dodatek za tajne nauczanie - 348,22 zł miesięcznie

Przysługuje nauczycielom, którzy prowadzili tajne nauczanie w okresie okupacji lub nauczali przed 1939 rokiem w polskich szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.

Ryczałt energetyczny - 312,71 zł miesięcznie

To rekompensata kosztów energii dla kombatantów i innych uprawnionych osób. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu i jest przyznawane automatycznie. Otrzymują go między innymi kombatanci, osoby represjonowane, żołnierze przymusowo zatrudniani oraz wdowy i wdowcy po tych osobach.

Trzynasta i czternasta emerytura - coroczne prezenty

Trzynasta emerytura - 1878,91 zł brutto Wypłacana jest w kwietniu każdego roku wszystkim uprawnionym do podstawowej emerytury lub renty. To stała kwota, niezależna od wysokości podstawowego świadczenia.

Czternasta emerytura - zmienna kwota Wypłacana jesienią, zwykle we wrześniu. Pełną kwotę w wysokości 1878,91 zł brutto otrzymują osoby, których suma podstawowych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - im wyższa emerytura, tym niższa czternasta emerytura.

Inne ważne świadczenia dla seniorów

Świadczenie uzupełniające - do 500 zł miesięcznie

Przysługuje osobom powyżej 18 lat, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji i spełniają kryterium dochodowe wynoszące 2552,39 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu stosowana jest zasada "złotówka za złotówka".

Specjalne dodatki wojenne:

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 522,34 zł

Dodatek dla sieroty zupełnej - 654,48 zł

Dodatek do renty inwalidy wojennego - 1333,24 zł

Świadczenia dla osób deportowanych:

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz osób deportowanych - w maksymalnej wysokości 348,22 zł. W przypadku niższej wysokości świadczenia kwoty wahają się od 17,46 zł do 330,86 zł, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania przymusowej pracy.

Darmowe leki dla seniorów

Osoby po 65. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków ujętych na specjalnej liście "S". Aby z nich skorzystać, konieczne jest uzyskanie od lekarza recepty z odpowiednim oznaczeniem "S". To znaczna oszczędność w domowym budżecie, szczególnie dla osób chorych przewlekle.

Co jest automatyczne, a o co trzeba złożyć wniosek?

Automatycznie otrzymasz:

Dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75 lat

Trzynastą emeryturę w kwietniu

Czternastą emeryturę we wrześniu

Dodatek kombatancki (po udokumentowaniu uprawnień)

Dodatek kompensacyjny (razem z kombatanckim)

Ryczałt energetyczny (dla uprawnionych)

Musisz złożyć wniosek o:

Dodatek pielęgnacyjny przed ukończeniem 75 lat (jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji)

Świadczenie uzupełniające

Dodatek za tajne nauczanie

Świadczenia dla osób deportowanych

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o dodatki wypłacane przez ZUS składasz w najbliższej placówce ZUS, przesyłasz pocztą lub przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Wnioski o zasiłek pielęgnacyjny (dla osób pobierających rentę socjalną) składasz w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Pamiętaj: Wszystkie dodatki wypłacane przez ZUS są waloryzowane co roku w marcu, podobnie jak emerytury i renty. Dzięki temu ich wartość nie traci na inflacji.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.