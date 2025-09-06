- ZUS oferuje wiele dodatków do emerytur (np. pielęgnacyjny, kombatancki, "trzynastka", "czternastka"), które po waloryzacji w 2025 r. wzrosły o 5,5 proc..
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nie tylko emerytury i renty, ale także liczne dodatki do tych świadczeń. Po marcowej waloryzacji w 2025 roku kwoty wzrosły o 5,5 procent. To dobra wiadomość dla wszystkich seniorów - pieniądze z dodatków mogą znacznie poprawić sytuację finansową.
Dodatek pielęgnacyjny - najważniejszy dla seniorów
348,22 zł miesięcznie - tyle wynosi obecnie najpopularniejszy dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie nieopodatkowane, wolne od jakichkolwiek potrąceń. Pieniądze trafiają na konto razem z podstawową emeryturą.
Komu przysługuje automatycznie? Jeśli ukończyłeś 75 lat i pobierasz emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ZUS przyznaje ci dodatek pielęgnacyjny z urzędu. Nie musisz składać żadnego wniosku - po osiągnięciu odpowiedniego wieku automatycznie otrzymasz zwiększone świadczenie.
Młodsi też mogą otrzymać dodatek. Osoby, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, również mogą starać się o dodatek pielęgnacyjny. Warunek: muszą zostać uznane przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji. W takim przypadku trzeba złożyć wniosek w placówce ZUS.
Ważne ograniczenia:
- Dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu
- Nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego z gminy
- Osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie "Mama 4 plus" mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy
Dodatki dla kombatantów i osób represjonowanych
Dodatek kombatancki - 348,22 zł miesięcznie
Przysługuje osobom posiadającym status kombatanta lub ofiary represji. Jest przyznawany automatycznie po udokumentowaniu uprawnień.
Dodatek kompensacyjny - 52,23 zł miesięcznie
Ten skromny dodatek jest przyznawany automatycznie osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego. To dodatkowe wsparcie dla osób, które w przeszłości doświadczyły represji.
Dodatek za tajne nauczanie - 348,22 zł miesięcznie
Przysługuje nauczycielom, którzy prowadzili tajne nauczanie w okresie okupacji lub nauczali przed 1939 rokiem w polskich szkołach na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Ryczałt energetyczny - 312,71 zł miesięcznie
To rekompensata kosztów energii dla kombatantów i innych uprawnionych osób. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodu i jest przyznawane automatycznie. Otrzymują go między innymi kombatanci, osoby represjonowane, żołnierze przymusowo zatrudniani oraz wdowy i wdowcy po tych osobach.
Polecany artykuł:
Trzynasta i czternasta emerytura - coroczne prezenty
Trzynasta emerytura - 1878,91 zł brutto Wypłacana jest w kwietniu każdego roku wszystkim uprawnionym do podstawowej emerytury lub renty. To stała kwota, niezależna od wysokości podstawowego świadczenia.
Czternasta emerytura - zmienna kwota Wypłacana jesienią, zwykle we wrześniu. Pełną kwotę w wysokości 1878,91 zł brutto otrzymują osoby, których suma podstawowych świadczeń nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - im wyższa emerytura, tym niższa czternasta emerytura.
Inne ważne świadczenia dla seniorów
Świadczenie uzupełniające - do 500 zł miesięcznie
Przysługuje osobom powyżej 18 lat, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji i spełniają kryterium dochodowe wynoszące 2552,39 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu stosowana jest zasada "złotówka za złotówka".
Specjalne dodatki wojenne:
- Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 522,34 zł
- Dodatek dla sieroty zupełnej - 654,48 zł
- Dodatek do renty inwalidy wojennego - 1333,24 zł
Świadczenia dla osób deportowanych:
Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz osób deportowanych - w maksymalnej wysokości 348,22 zł. W przypadku niższej wysokości świadczenia kwoty wahają się od 17,46 zł do 330,86 zł, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania przymusowej pracy.
Darmowe leki dla seniorów
Osoby po 65. roku życia mają prawo do bezpłatnych leków ujętych na specjalnej liście "S". Aby z nich skorzystać, konieczne jest uzyskanie od lekarza recepty z odpowiednim oznaczeniem "S". To znaczna oszczędność w domowym budżecie, szczególnie dla osób chorych przewlekle.
Co jest automatyczne, a o co trzeba złożyć wniosek?
Automatycznie otrzymasz:
- Dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75 lat
- Trzynastą emeryturę w kwietniu
- Czternastą emeryturę we wrześniu
- Dodatek kombatancki (po udokumentowaniu uprawnień)
- Dodatek kompensacyjny (razem z kombatanckim)
- Ryczałt energetyczny (dla uprawnionych)
Musisz złożyć wniosek o:
- Dodatek pielęgnacyjny przed ukończeniem 75 lat (jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji)
- Świadczenie uzupełniające
- Dodatek za tajne nauczanie
- Świadczenia dla osób deportowanych
Gdzie złożyć wniosek?
- Wnioski o dodatki wypłacane przez ZUS składasz w najbliższej placówce ZUS, przesyłasz pocztą lub przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.
- Wnioski o zasiłek pielęgnacyjny (dla osób pobierających rentę socjalną) składasz w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.
Pamiętaj: Wszystkie dodatki wypłacane przez ZUS są waloryzowane co roku w marcu, podobnie jak emerytury i renty. Dzięki temu ich wartość nie traci na inflacji.