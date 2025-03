Nowy zasiłek dla uczniów. Kto będzie mógł go dostać?

Łatwiejszy dostęp do bezpłatnych leków

14 lutego 2025 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wystawiania recept na bezpłatne leki refundowane dla dwóch grup pacjentów: seniorów powyżej 65 r. ż. oraz dzieci i młodzieży poniżej 18 r.ż. Zmiany znacząco ułatwiają pacjentom dostęp do takich leków, bowiem mogą wystawiać również lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską.

Receptę z uprawnieniem dodatkowym „S” lub „DZ” mogą wystawić wszystkie osoby uprawnione do wystawiania recept w ramach wykonywanego zawodu medycznego - lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, felczer, starszy felczer, farmaceuta.

Zgodnie z nowymi przepisami receptę na lek z listy 65+ lub 18 - może wystawić:

* każdy lekarz bez względu na posiadaną specjalizację;

* osoby, które posiadają uprawnienia do wystawiania recept, zarówno w placówkach publicznej służby zdrowia oraz w gabinetach prywatnych,

* każda osoba uprawniona w przypadku wypisania recepty „pro auctore” i „pro familiae” .1

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość wystawienia recepty rocznej również z uprawnieniem dodatkowym „S” lub „DZ”.

Kto ma prawo do bezpłatnych leków?

Bezpłatny lek otrzyma:

* pacjent poniżej 18. roku życia lub powyżej 65. roku życia zarówno w dniu wystawienia, jak i realizacji recepty;

* pacjent ze zdiagnozowanym schorzeniem objętym refundacją w aktualnym obwieszczeniu; *pacjent, który ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Większe uprawnienia dla farmaceutów

Od 14 lutego 2025 roku farmaceuci zyskają uprawnienia do wystawiania recept na refundowane szczepionki dostępne w aptekach. Do tej pory, aby otrzymać refundowaną szczepionkę, pacjent musiał udać się do przychodni POZ po receptę. Teraz farmaceuci mogą wystawiać recepty na szczepienia zalecane i wykonywać je w aptekach.

Pamiętaj!Aktualna lista bezpłatnych leków znajduje się na stronie internetowej gdziepolek.pl. Na stronie możemy też sprawdzić apteki, w których dany lek jest dostępny.

