Co to za pieniądze? To dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje wszystkim seniorom po 75. roku życia pobierającym świadczenia z ZUS. Nie ma znaczenia, ile wynosi Twoja emerytura czy renta – dodatek dostaniesz bez względu na wysokość głównego świadczenia.

Automatyczna wypłata – bez formalności

W większości przypadków ZUS przyznaje dodatek z urzędu, co oznacza, że nie musisz się o nic martwić ani składać dodatkowych dokumentów. Jeśli skończyłeś 75 lat i pobierasz emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatkowe pieniądze pojawią się na Twoim koncie automatycznie razem z miesięczną wypłatą głównego świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle Ci również oficjalną decyzję potwierdzającą przyznanie tego dodatkowego świadczenia.

Kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny muszą złożyć tylko osoby z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takim przypadku do wniosku należy obowiązkowo dołączyć świeże orzeczenie lekarskie wystawione na druku OL-9. Bardzo ważne jest to, że w chwili składania wniosku orzeczenie nie może być starsze niż jeden miesiąc. Dokumenty możesz złożyć osobiście w placówce ZUS lub przez pełnomocnika, który ma odpowiednie upoważnienie.

Ważne obowiązki świadczeniobiorcy

Pamiętaj o powiadomieniu ZUS, jeśli trafisz do domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo-leczniczego. Może to wpłynąć na prawo do dodatku. Zawsze informuj też o zmianie adresu do korespondencji.

Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany każdego marca, więc jego wysokość może rosnąć z czasem. To stałe świadczenie wypłacane co miesiąc razem z emeryturą lub rentą na to samo konto.

Ile to daje rocznie?

W skali roku dodatek to ponad 4100 złotych dodatkowych pieniędzy na Twoim koncie. Kwota, która może znacząco poprawić komfort życia, pokrywając koszty opieki zdrowotnej, leków czy pomocy domowej.

Od decyzji ZUS można się odwołać w ciągu miesiąca.

Pytania? Dzwoń: 22 560 16 00 lub odwiedź najbliższą placówkę ZUS.

