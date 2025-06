Spis treści

Dlaczego o tym piszemy?

Rosnące koszty utrzymania mieszkań dotykają milionów Polaków.

Wiele rodzin nie wie o możliwości otrzymania wsparcia.

Procedury są skomplikowane, a progi dochodowe zmieniają się co roku.

Kto ma prawo do wsparcia?

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się różne grupy osób. To najemcy i podnajemcy mieszkań, właściciele mieszkań oraz osoby z spółdzielczym prawem do lokalu. Mogą też skorzystać ci, którzy zajmują mieszkanie bez tytułu prawnego, ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny.

Kluczowe znaczenie mają progi dochodowe. W 2025 roku dla gospodarstw jednoosobowych limit wynosi 3272,69 zł miesięcznie, a dla wieloosobowych – 2454,52 zł na osobę miesięcznie. Te kwoty odpowiadają 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla gospodarstw jednoosobowych oraz 30 proc. średniego krajowego wynagrodzenia dla gospodarstw wieloosobowych.

Normy powierzchniowe – ile metrów kwadratowych?

Równie ważne są warunki lokalowe. Powierzchnia mieszkania nie może przekroczyć określonych norm:

45,5 m² dla jednej osoby

52 m² dla dwóch osób

58,5 m² dla trzech osób

71,5 m² dla czterech osób

84,5 m² dla pięciu osób

91 m² dla sześciu osób

Kryteria metrażowe są ustalone aż dla rodzin składających się z dziesięciu osób. Ważne jest to, że osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim lub te, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, mogą liczyć na zwiększenie normy o 15 m², niezależnie od liczby mieszkańców.

Ile dodatku można otrzymać?

Wysokość dodatku mieszkaniowego nie jest stała i zależy od kilku kluczowych czynników. Im niższy dochód na osobę w gospodarstwie domowym, tym wyższy dodatek. Znaczenie ma również liczba osób w gospodarstwie domowym oraz powierzchnia mieszkania.

Dodatek może pokryć do 70 proc. kosztów związanych z mieszkaniem. W praktyce oznacza to kwoty od 250 do 380 zł miesięcznie. Przy sześciomiesięcznym okresie wypłaty, na jaki zazwyczaj przyznawane jest świadczenie, można otrzymać nawet ponad 2000 zł wsparcia.

Do dodatku wliczane są różne opłaty: czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego, fundusz remontowy na bieżące naprawy i remonty budynku, a także zaliczki na media takie jak woda, ogrzewanie, wywóz śmieci czy gaz.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć na dwa sposoby. Tradycyjnie – w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia lokalu mieszkalnego. Alternatywnie można to zrobić elektronicznie przez platformę ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty: deklarację o dochodach za trzy miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku, oświadczenie o powierzchni pokoi i kuchni oraz dokumenty potwierdzające wysokość opłat za mieszkanie.

Ważne procedury

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można składać w ciągu całego roku. Istotna informacja dla osób, które już korzystają ze wsparcia: ci, którzy złożyli wniosek o dodatek mieszkaniowy w 2023 roku, nie muszą składać nowego wniosku w 2024 roku, jeśli nie zmieniły się ich warunki mieszkaniowe ani dochodowe.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydawana jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznawany jest zazwyczaj na okres sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia. Od decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego przysługuje prawo odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego.

Dodatkowe korzyści

Osoby mieszkające w lokalach bez centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła mogą dodatkowo otrzymać ryczałt na zakup opału. To dodatkowe wsparcie może być szczególnie cenne w okresie zimowym, gdy koszty ogrzewania drastycznie wzrastają.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zazwyczaj zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. Są jednak przypadki, gdy pieniądze trafiają bezpośrednio do rąk wnioskodawcy – dzieje się tak, gdy opłaty mają formę ryczałtu z powodu braku odpowiednich instalacji.

WAŻNE! Jeśli otrzymałeś dodatek mieszkaniowy w 2023 roku i nie zmieniły się twoje warunki mieszkaniowe ani dochodowe, nie musisz składać nowego wniosku w 2024 roku. Świadczenie będzie kontynuowane automatycznie.

W przypadku niezgody z decyzją urzędu przysługuje ci prawo odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni.

Dlaczego to ważne?

Dodatek mieszkaniowy to realny ratunek dla rodzin borykających się z wysokimi kosztami utrzymania.

Może pokryć znaczną część miesięcznych wydatków na mieszkanie.

To jedyne tego typu wsparcie dostępne przez cały rok dla osób potrzebujących.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.