ZUS dopłaca 500 zł miesięcznie do tej emerytury. Wystarczy spełnić jeden dodatkowy warunek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje świadczenie uzupełniające w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pieniądze mogą być wypłacane do końca życia. To wsparcie wprowadzone na mocy ustawy o świadczeniu uzupełniającym, potocznie nazywane "500 plus dla seniorów" lub "500 plus dla niesamodzielnych".

