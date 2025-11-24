Spowolnienie wzrostu płac wpływa na niższe podwyżki emerytur.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku będzie niższa niż w latach ubiegłych.

Inflacja stabilizuje się na poziomie 2,8 proc.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie opublikowany w lutym 2026 roku.

Zwalnia wzrost wynagrodzeń. A to oznacza niższą waloryzację w 2026 roku

Dokonywana co roku waloryzacja emerytur nie jest z punktu formalnego "podwyżką", a wyrównaniem dla emerytów, tak aby ich świadczenia nie straciły na wartości mimo inflacji i rosnących wynagrodzeń w gospodarce. Dlatego wysokość corocznego wskaźnika waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu wynagrodzeń.

Jak wynika z danych GUS, wzrost wynagrodzeń w październiku 2025 roku wyniósł 6,6 proc. rok do roku (rdr); co jest spadkiem względem września, gdy wynagrodzenia rosły w tempie 7,5 proc. rdr. Wolniejszy wzrost wynagrodzeń oznacza mniej korzystny wskaźnik waloryzacji emerytur.

Do tego dochodzi inflacja, która nie jest już tak wysoka jak w ostatnich latach i ustabilizowała się na poziomie 2,8 proc. rdr w październiku. Zestawiając to z październikowym wzrostem płac, to na dzień dzisiejszy waloryzacja emerytur wyniosłaby 3,54 proc.

Oczywiście należy podkreślić, że spadek inflacji jest dobrą wiadomością dla emerytów - bo co prawda spowolni waloryzacja, ale to oznacza także mniejszy wzrost cen w sklepach, większą ich stabilność i przewidywalność.

Waloryzacja emerytur jest z roku na rok coraz niższa

To byłby kolejny spadek waloryzacji z rzędu. Z racji na wysoką inflację po pandemii, w 2023 roku waloryzacja wynosiła 14,8 proc.; w 2024 roku 12,12 proc.; a w 2025 roku 5,5 proc. Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku wzrost emerytur będzie jeszcze niższy.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie opublikowany w lutym 2026 roku i będzie wyliczony na bazie średniorocznej inflacji, oraz realnego wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku.

