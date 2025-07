Spis treści

Najnowsza waloryzacja dodatków emeryckich

Jak wynika z ostatniego odczytu GUS, inflacja w okresie styczeń-czerwiec 2025 wyniosła 4,5 proc., a wzrost wynagrodzeń osiągnął 8,5 proc. - to właśnie te wskaźniki wpływają na poziom wzrostu emerytur. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wskaźnik waloryzacji oblicza się na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. Przy wskaźniku waloryzacji na poziomie 5,27 proc. minimalna emerytura (obecnie 1878,91 zł) wzrosłaby o nieco poniżej 100 zł. Coroczna waloryzacja obejmuje też dodatki wypłacane razem z emeryturą lub rentą przez ZUS.

Wzrost dodatków do emerytur

Przy waloryzacji na poziomie 5,27 proc. dodatki do emerytur i rent mogą wzrosnąć od 0,92 zł do niemal 70,20 zł. System dodatków emerytalnych ma na celu wsparcie seniorów w szczególnych sytuacjach życiowych oraz docenienie ich zasług dla państwa.

Najbardziej w górę mógłby pójść dodatek do renty inwalidy wojennego, który wzrósłby z 1 333,24 zł do 1 403,44 zł, czyli o 70,20 zł. Ten dodatek przysługuje osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań wojennych. Warto podkreślić, że większość dodatków do emerytur wynosi 348,22 zł. Takiej wysokości są m.in. takie dodatki jak dodatek kombatancki dla uczestników walk o niepodległość, dodatek pielęgnacyjny dla osób wymagających stałej opieki, dodatek za tajne nauczanie dla nauczycieli działających w okresie okupacji. I przy waloryzacji rzędu 5,27 proc. wrosłyby one o 18,34 zł miesięcznie.

Z kolei dodatek dla sieroty zupełnej wynoszący obecnie 654,48 zł wzrósłby do kwoty 688,94 zł, czyli podwyżka o 34,46 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje osobom, które przed ukończeniem 16. roku życia straciły oboje rodziców.

Szczegółowe kwoty podwyżek

Dodatek kompensacyjny, który obecnie wynosi 52,23 zł, wzrośnie o 2,75 zł do kwoty 54,98 zł. Dodatek świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych zwiększy się z 17,46 zł do 18,38 zł, czyli o 0,92 zł. Wszystkie te podwyżki będą wypłacane automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków przez seniorów.

Od kiedy ruszą wypłaty zwaloryzowanych dodatków?

Ostatecznie wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony w lutym 2026 roku, w oparciu o dane gospodarcze GUS z 2025 roku. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla seniorów mają ruszyć od marca 2026 roku wraz z wypłatą emerytur i rent za ten miesiąc.

