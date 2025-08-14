Rząd przyjął, że waloryzacja emerytur w 2026 roku powinna wynieść 4,9 proc.

Przy przyjęciu obecnych wskaźników gospodarczych powinna wynosić 5,28 proc.

To oznaczałoby wzrost minimalnej emerytury do 1978,14 zł

Waloryzacja emerytur powinna być wyższa niż rządowa?

Waloryzacja emerytur wyliczana jest co roku na podstawie średniorocznej inflacji, oraz realnego wzrostu płac. Wzrost emerytur ma wyrównać emerytury do wzrostu gospodarki, czyli zapobiec utracie ich wartości. Jak wynika z projektu rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów, wskaźnik waloryzacji emerytur ma wynieść w 2026 roku 4,9 procent.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę ostatnie odczyty Głównego Urzędu Statystycznego; to waloryzacja wyniesie 5,28 procent! Wynika to z wzrostu płac na poziomie 9 proc. (dane z czerwca 2025 roku, najnowsze dostępne), oraz z nowego odczytu inflacji za lipiec, który wyniósł 4,4 proc. Oczywiście w tym wypadku zakładamy, że wskaźniki utrzymają się na podobnym poziomie do końca roku.

Tym samym waloryzacja byłaby bliżej wskaźnika z 2025 roku, gdy wyniosła 5,5 proc.

Ile wzrosłaby emerytura przy waloryzacji 5,28 procent?

Przy waloryzacji rządowej minimalna emerytura wzrosłaby z 1 878,91 zł zł do 1970,94 zł. Przy waloryzacji 5,28 proc. minimalna emerytura byłaby nieco wyższa i wyniosłaby 1978,14 zł. Z kolei seniorzy z emeryturą wysokości 1900 zł brutto przy rządowej waloryzacji otrzymaliby 93 zł podwyżki, a przy 5,28 proc. ta kwota zostałaby "zaokrąglona" do 100 zł.

Z kolei emerytura na poziomie przeciętnej (ok. 4000 zł brutto) przy rządowej waloryzacji wzrosłaby o 196 zł. Przy wskaźniku 5,28 proc. wzrost wynosiłby 211 zł. Dokładne wyliczenia możecie sprawdzić w naszej galerii.

Ostateczną wysokość waloryzacji poznamy jednak w lutym 2026 roku, gdy poznamy średnioroczną inflację za 2025 rok, oraz realny wzrost płac. Wtedy też zostanie ogłoszony wskaźnik waloryzacji, a zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od marca 2026 roku.