Spis treści

Inflacja napędza waloryzację emerytur

Podstawą wskaźnika waloryzacji jest poziom inflacji z poprzedniego roku plus minimum 20 procent realnego wzrostu płac. Według wyliczeń redakcji Superbiz.se.pl opartych na obowiązującej ustawie oraz danych GUS za ostatnie pół roku, przy wzroście płac na poziomie 8,5 procent i inflacji 4,5 procent, wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 5,27 procent. To oznacza, że waloryzacja w 2026 roku będzie zbliżona do tej z 2025 roku, kiedy wyniosła 5,5 procent.

Konkretne kwoty dla emerytów

Wyliczenia redakcji pokazują dokładnie, o ile wzrosną emerytury w zależności od ich wysokości. Przy wskaźniku 5,27 procent emerytura minimalna, obecnie 1878,91 złotych, wzrośnie o około 99 złotych. Świadczenie na poziomie 2500 złotych będzie wyższe o około 132 złote, a emerytura w wysokości 3000 złotych wzrośnie o ponad 158 złotych. Dla emerytury 3800 złotych brutto podwyżka wyniesie dokładnie około 200 złotych. Więcej danych w GALERII poniżej.

Wysokie koszty utrzymania mieszkania

Eksperci zwracają uwagę, że mimo waloryzacji, rzeczywista siła nabywcza emerytur może się pogorszyć. Szczególnie dotkliwe są rosnące koszty utrzymania mieszkań. Według danych GUS, wskaźnik wzrostu cen użytkowania mieszkania i nośników energii wzrósł rok do roku o 10,5 procent. To oznacza, że koszty utrzymania mieszkania rosną dwukrotnie szybciej niż planowana waloryzacja emerytur.

Związkowcy domagają się wyższej waloryzacji

Rządowa propozycja waloryzacji to podstawa do rozmów z Radą Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują wyższy wskaźnik dzięki zwiększeniu udziału wzrostu realnej płacy z 20 do 50 proc. Trzy największe centrale związkowe zgłosiły sprzeciw wobec obecnych zasad waloryzacji, argumentując, że mechanizm nie nadąża za rzeczywistością.

Kiedy poznamy ostateczną wysokość waloryzacji

Przyjęty wskaźnik jest prognozą – ostateczną wartość waloryzacji będziemy znali w lutym przyszłego roku, kiedy będzie wiadomo, ile wyniosła inflacja i wzrost płac w 2025 roku. ZUS przeprowadzi waloryzację świadczeń dopiero po ogłoszeniu danych przez GUS.

Niezależnie od ostatecznego wskaźnika, już dziś wiadomo, że nadchodzący rok nie przyniesie ulgi dla domowych budżetów emerytów. Nawet jeśli inflacja będzie ograniczona, bieżące koszty życia – energii, gazu, wody, czynszu i żywności – nadal pozostaną na wysokim poziomie.

GALERIA WALORYZACJA 2026: O ile wzrośnie Twoja emerytura przy wskaźniku 5,27 proc.

Najważniejsze informacje dla Ciebie:

Waloryzacja 5,27 procent – emerytury wzrosną o około 5,3 procent w 2026 roku według wyliczeń redakcji Superbiz.se.pl

– emerytury wzrosną o około 5,3 procent w 2026 roku według wyliczeń redakcji Superbiz.se.pl 200 złotych dla emerytury 3800 złotych – osoby otrzymujące to świadczenie mogą liczyć na podwyżkę około 200 złotych

– osoby otrzymujące to świadczenie mogą liczyć na podwyżkę około 200 złotych Koszty utrzymania mieszkania rosną szybciej – czynsze w największych miastach wzrosły o 30-40 procent w ciągu trzech lat, dodatkowo rosną koszty energii i mediów

– czynsze w największych miastach wzrosły o 30-40 procent w ciągu trzech lat, dodatkowo rosną koszty energii i mediów Ostateczna decyzja w lutym – konkretne kwoty waloryzacji poznamy dopiero po publikacji danych GUS w lutym 2026 roku

Emeryci będą w szoku! Sprawdź, co się bardziej opłaca: czternastka czy druga waloryzacja? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.