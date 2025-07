Czytaj także:

Jakie warunki musisz spełnić, żeby otrzymać niemiecką emeryturę

Jak złożyć wniosek w Polsce i jakie dokumenty są potrzebne

Ile wynosi niemiecka emerytura i czy można ją łączyć z polską

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania dzięki umowie międzynarodowej

To jest naprawdę dobra wiadomość dla wszystkich, którzy kiedykolwiek pracowali w Niemczech. Okazuje się, że polskie prawo wcale nie zabrania pobierania dwóch emerytur jednocześnie. Możesz więc spokojnie odbierać polskie świadczenie i dodatkowo kasować niemiecką emeryturę.

Ile można dostać z niemieckiej emerytury?

W Niemczech – w odróżnieniu od Polski – nie ma emerytury minimalnej. Wszystko zależy od osiąganych zarobków i wysokości odprowadzanych składek. Przy średnich dochodach można liczyć na około 200 euro miesięcznie, co przy obecnym kursie daje mniej więcej 850 złotych! To całkiem niezła dopłata do polskiej emerytury.

Im wyższe były twoje zarobki w Niemczech, tym większą emeryturę otrzymasz. System niemiecki jest podobny do polskiego – liczy się wysokość składek, które płaciłeś przez lata pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Najważniejsze to przepracować w Niemczech minimum 5 lat. To tzw. „wartezeit" – minimalny okres ubezpieczenia emerytalnego. Jeśli masz na koncie choćby 5 lat pracy za Odrą, możesz śmiało składać wniosek o niemiecką emeryturę.

Dla porównania – w Wielkiej Brytanii minimalny staż to 10 lat, więc niemieckie wymagania są stosunkowo łagodne.

Można łączyć staż pracy z różnych krajów

Jeśli nie masz wystarczającego stażu na polską emeryturę, możesz sumować okresy pracy z różnych krajów. Przykład: mężczyzna, który pracował w Polsce 22 lata i w Niemczech 3 lata, będzie miał prawo do polskiej emerytury (bo łącznie to 25 lat – tyle wymaga polskie prawo dla mężczyzn).

W Polsce minimalny staż to:

20 lat dla kobiet

25 lat dla mężczyzn

Uwaga na różnice w wieku emerytalnym! Tutaj pojawia się pewien problem. W Polsce kobiety idą na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni – 65 lat. Tymczasem w Niemczech wiek emerytalny wynosi obecnie 65 lat i 11 miesięcy dla obu płci, a docelowo ma wzrosnąć do 67 lat.

Oznacza to, że:

Mężczyźni nie będą mieli problemu – różnica wieku jest minimalna

Kobiety będą musiały poczekać nawet 7 lat dłużej na niemiecką emeryturę

Jak załatwić sprawę? Wszystko przez polski ZUS

Nie musisz jechać do Niemiec ani szukać niemieckich urzędów! Cały wniosek składasz w Polsce, w ZUS-ie. Urząd sam przekaże dokumenty do odpowiednich instytucji zagranicznych i będzie koordynował całą sprawę.

Za kontakty z Niemcami odpowiada Oddział ZUS w Opolu. Każdy oddział ZUS obsługuje inne kraje:

Bydgoszcz – Włochy

Gdańsk – Wielka Brytania

Kraków – Holandia

Warszawa – Francja, Luksemburg, Bułgaria

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do wniosku musisz dołączyć sporo dokumentów. Oprócz standardowego wniosku o emeryturę, potrzebujesz:

Specjalne formularze:

Załącznik EMZ – dla osób ubiegających się o świadczenie z zagranicznej instytucji

Formularz unijny E 207 PL

Dokumenty z Niemiec:

Zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające okresy pracy

Dokumenty o wysokości wynagrodzenia

Legitymację ubezpieczeniową z wpisami o zatrudnieniu i zarobkach

Inne dokumenty:

Zaświadczenie z uczelni (jeśli studiowałeś)

Książeczkę wojskową

Odpisy aktów urodzenia dzieci

Inne dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia

Wniosek możesz złożyć online

Możesz złożyć wniosek osobiście w placówce ZUS lub przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) na stronie www.zus.pl. Do tego potrzebujesz:

Konta na PUE ZUS

Profilu zaufanego na ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego

Uwaga! Dokumenty i tak musisz dostarczyć w formie papierowej – osobiście lub pocztą.

Spokojnie! Polska ma umowę z Niemcami o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisaną w Berlinie w 2003 roku. Zgodnie z jej treścią:

Jeśli mieszkasz w Polsce i pobierasz niemiecką emeryturę, nie zapłacisz od niej podatku w Polsce.

Polska ma aż 91 takich umów z różnymi krajami, więc problem podwójnego opodatkowania praktycznie nie istnieje.

Jak wygląda opodatkowanie w Polsce?

Dla porównania – polskie emerytury są obciążone:

Składką zdrowotną 9%

Zaliczką na podatek dochodowy 12% (do 120 tys. zł rocznie) lub 32% (powyżej tej kwoty)

Kwota wolna od podatku to 30 tys. zł rocznie

To może być twoja szansa na lepszą starość!

Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w Niemczech – nawet przez kilka lat – sprawdź czy masz prawo do drugiej emerytury. ZUS pomoże ci we wszystkich formalnościach, a ty możesz zyskać dodatkowe 850 zł miesięcznie do polskiego świadczenia.

Pamiętaj, że niemiecka emerytura to nie jednorazowa wypłata, ale stałe miesięczne świadczenie, które będziesz otrzymywać do końca życia. W skali roku to ponad 10 tysięcy złotych dodatkowo!

Najważniejsze informacje dla Ciebie:

Minimum 5 lat pracy w Niemczech wystarczy, żeby otrzymać tamtejszą emeryturę

Około 850 zł miesięcznie możesz dostać dodatkowo przy średnich zarobkach

Wniosek składasz w polskim ZUS-ie – za Niemcy odpowiada oddział w Opolu

Nie płacisz podwójnego podatku dzięki umowie międzynarodowej między Polską a Niemcami

Źródła: ZUS, niemieckie przepisy emerytalne, ustawa o emeryturach i rentach z FUS

