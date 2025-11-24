Prezent na święta od ZUS dla seniorów. Dostaną niespodziewany przelew

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2025-11-24 12:19

ZUS szykuje wyjątkową niespodziankę dla seniorów w grudniu 2025 roku! Część emerytów i rencistów może liczyć na dodatkowy przelew, który trafi na ich konta jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. To efekt przesunięć w harmonogramie wypłat świadczeń, które mają zapewnić, że pieniądze dotrą do seniorów na czas, pomimo dni wolnych od pracy.

Uśmiechnięta seniorka siedzi w fotelu, trzymając świąteczny prezent przewiązany czerwoną wstążką, z choinką w tle. Ilustracja odnosi się do dodatkowych przelewów z ZUS dla seniorów przed świętami, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Uśmiechnięta seniorka siedzi w fotelu, trzymając świąteczny prezent przewiązany czerwoną wstążką, z choinką w tle. Ilustracja odnosi się do dodatkowych przelewów z ZUS dla seniorów przed świętami, o czym można przeczytać na Super Biznes.

Dodatkowy przelew od ZUS przed świętami. Kto go otrzyma?

ZUS standardowo wypłaca emerytury w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. W grudniu 2025 roku wielu seniorów otrzyma swoje świadczenia wcześniej niż zwykle. Wynika to z faktu, że jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy lub święto, ZUS zobowiązany jest do przekazania pieniędzy w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym tę datę. Zmiany obejmą cztery z tych terminów ze względu na weekendy i dni świąteczne:

  • 6 grudnia (sobota) - wypłata zostanie zrealizowana już 5 grudnia (piątek).
  • 20 grudnia (sobota) - świadczenia trafią na konta 19 grudnia (piątek).
  • 25 grudnia (Boże Narodzenie) - ze względu na Boże Narodzenie, które w 2025 roku wypada w czwartek, seniorzy z tym terminem otrzymają swoje pieniądze najpóźniej 23 grudnia. To oznacza, że środki trafią na ich konta jeszcze przed Wigilią, co z pewnością będzie dużym wsparciem w okresie świątecznych wydatków.
  • 1 stycznia 2026 roku (Nowy Rok) - ponieważ Nowy Rok jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ZUS wypłaci styczniowe świadczenia już 31 grudnia 2025 roku. Dzięki temu część seniorów otrzyma w grudniu dwa przelewy: jeden za grudzień, a drugi, "przyspieszony", za styczeń.

Terminy wypłat przypadające na 1, 10 i 15 grudnia pozostają bez zmian, ponieważ wypadają w dni robocze.

"15. emerytura" w grudniu?

W ostatnich dniach pojawiają się informacje o "15. emeryturze" w grudniu. Należy jednak podkreślić, że nie jest to dodatkowe świadczenie, a jedynie wcześniejsza wypłata emerytury styczniowej. Osoby, które otrzymają dwa przelewy w grudniu, nie dostaną dodatkowych środków, a jedynie styczniowe świadczenie z wyprzedzeniem. W styczniu 2026 roku nie otrzymają już wtedy kolejnego przelewu. Mimo to, wcześniejsza wypłata może być odczuwalna jako "dodatkowy" zastrzyk gotówki w okresie świątecznym, co pozwoli na spokojniejsze przygotowania do Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Wcześniejsza wypłata emerytury w styczniu 2026

Seniorzy, którzy dostają emeryturę 6 dnia miesiąca, dostaną swoje świadczenie tuż po Nowym Roku, ale też wcześniej niż powinni. Dlaczego? 6 stycznia 2025 roku wypada w sobotę, zatem emeryci dostaną swoje świadczenie najpóźniej w piątek, 5 stycznia 2025 roku.

Polecany artykuł:

Wielkie zmiany dla emerytów od 1 grudnia. To wpłynie na wysokość wypłat z ZUS
Ile wiesz o ZUS? Sprawdź swoją wiedzę w tym quizie błyskawicznym!
Pytanie 1 z 18
Jakie jest rozwinięcie skrótu ZUS?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZUS
EMERYTURA