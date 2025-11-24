Paczki świąteczne dla pracowników Biedronki w 2025 roku

W 2025 roku Biedronka przeznaczyła około 65 milionów złotych na paczki i przyjęcia świąteczne, a 55 milionów złotych na e-kody. Łącznie przygotowano 171 600 paczek, z czego 88 500 trafi do pracowników, a 83 100 do dzieci. Wartość paczki dla pracownika to około 630 zł, a dla dziecka około 360 zł.

W paczkach dla dorosłych pracowników w 2025 roku znajdzie się frytkownica beztłuszczowa Tefal (airfryer Tefal Easy Fry&Grill XXL), książka z przepisami oraz zestaw słodyczy Biedronka Premium. E-kody, o wartości od 610 do 670 złotych (w zależności od progu dochodowego), można wykorzystać w sklepach Biedronka, Biedronka Home i Hebe.

Dla dzieci przygotowano cztery rodzaje paczek, dostosowane do wieku:

0-2 lata: Pluszowy projektor Królik Benny, 4 zestawy puzzli w walizce, Arka Noego wspierająca rozwój mowy, naklejki Puffy i tatuaże zmywalne.

Pluszowy projektor Królik Benny, 4 zestawy puzzli w walizce, Arka Noego wspierająca rozwój mowy, naklejki Puffy i tatuaże zmywalne. 3-6 lat: Zabawka MagicJinn zwierzęta, gra "Wyścig kurczaków", klocki magnetyczne, puzzle "Rodzina misiów" i zestaw kreatywny z gliną.

Zabawka MagicJinn zwierzęta, gra "Wyścig kurczaków", klocki magnetyczne, puzzle "Rodzina misiów" i zestaw kreatywny z gliną. 7-10 lat: Zestaw "Labirynt wyzwanie", gra zręcznościowa "Akrobaci", puzzle edukacyjne z mapą świata i układem słonecznym, długopis 3D, naklejki i łamigłówki oraz butelka na wodę.

Zestaw "Labirynt wyzwanie", gra zręcznościowa "Akrobaci", puzzle edukacyjne z mapą świata i układem słonecznym, długopis 3D, naklejki i łamigłówki oraz butelka na wodę. 11-18 lat: Przenośny projektor, trójwymiarowy model wieży Eiffla z oświetleniem LED, gra karciana Zero, butelka na wodę i worko-plecak z odblaskami.

Paczki na święta od Biedronki w zeszłym roku

W 2024 roku Biedronka przeznaczyła ponad 106 milionów złotych na pakiety świąteczne, w tym paczki i przyjęcia świąteczno-noworoczne. Przygotowano ponad 165 tysięcy paczek dla pracowników i ich dzieci. Wartość paczki dla dorosłych przekraczała 600 złotych i zawierała zestaw trzech patelni Tefal, przyprawnik z 12 słoiczkami i zestaw przypraw oraz słodycze. E-kody dla pracowników w 2024 roku miały wartość od 590 do 650 złotych. Dodatkowo, w marcu pracownicy otrzymali pierwsze z czterech w ciągu roku zasilań e-kodu pracowniczego, w kwotach od 240 do 300 zł.

W 2024 roku Biedronka wypłaciła również nagrodę specjalną w wysokości 4000 zł brutto dla prawie 63 tysięcy pracowników. Łącznie na ten cel przeznaczono prawie 300 milionów złotych.

Dla dzieci również przygotowano paczki dostosowane do wieku:

0-2 lata: Zabawki wspierające rozwój, takie jak kolorowe wielorybki do kąpieli, drewniane zwierzątka, magnetyczna układanka, kolorowanka i ciastolina.

Zabawki wspierające rozwój, takie jak kolorowe wielorybki do kąpieli, drewniane zwierzątka, magnetyczna układanka, kolorowanka i ciastolina. 3-6 lat: Gry planszowe (np. "Zgadnij, kim jestem"), edukacyjne plakaty przybliżające anatomię człowieka, sztuczny śnieg z foremkami, świecąca w ciemności maskotka Żyrafa oraz 2,5 metrowa kolorowanka.

Gry planszowe (np. "Zgadnij, kim jestem"), edukacyjne plakaty przybliżające anatomię człowieka, sztuczny śnieg z foremkami, świecąca w ciemności maskotka Żyrafa oraz 2,5 metrowa kolorowanka. 7-10 lat: Przedmioty edukacyjne i kreatywne, np. gry słowne ("Pomysłówka"), łamigłówki ("Hotel 60 zagadek"), zestaw do badmintona, szpiegowski długopis do pisania niewidzialnych wiadomości oraz kreatywne kolorowanki i wyklejanki.

Przedmioty edukacyjne i kreatywne, np. gry słowne ("Pomysłówka"), łamigłówki ("Hotel 60 zagadek"), zestaw do badmintona, szpiegowski długopis do pisania niewidzialnych wiadomości oraz kreatywne kolorowanki i wyklejanki. 11-18 lat: Nowoczesne gadżety, takie jak bezprzewodowe słuchawki Twins Core, statyw do telefonu, zestaw kabelków do ładowania z trzema końcówkami oraz logiczna gra Triominos.

