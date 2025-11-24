700 zł premii od Santandera? Sprawdzamy, gdzie jest haczyk

Analiza danych rynkowych z 2025 roku ujawnia, jak wysokie premie gotówkowe stały się kluczowym narzędziem w walce o przewagę konkurencyjną w sektorze bankowym

Świadoma strategia biznesowa oparta na transformacji cyfrowej bezpośrednio wpływa na wzrost zaangażowania klientów i udziału w rynku

Raporty Związku Banków Polskich wskazują, że agresywne promocje gotówkowe generują istotne wyzwanie w zakresie zarządzania ryzykiem, jakim jest niska retencja nowych klientów

Prawidłowa optymalizacja podatkowa wymaga od przedsiębiorców uwzględnienia premii bankowej jako przychodu z działalności gospodarczej

Badanie trendów rynkowych w listopadzie 2025 roku potwierdza, że przemyślany model biznesowy jest niezbędny do wyróżnienia się wśród ponad 150 aktywnych promocji bankowych

Jak zgarnąć 700 zł od Santandera? Rozkładamy promocję na czynniki pierwsze

Nowa oferta Santander Bank Polska kusi premią w wysokości 700 zł. Bank podzielił nagrodę na kilka etapów, nagradzając klientów za regularną aktywność. Aby zdobyć pełną kwotę, wystarczy co miesiąc zasilać konto kwotą co najmniej 1000 zł oraz wykonać minimum pięć transakcji kartą lub BLIKIEM na łączną sumę 100 zł. Za spełnienie tych warunków w pierwszych dwóch miesiącach bank przelewa na rachunek 200 zł. Powtórzenie tej aktywności w trzecim i czwartym miesiącu przynosi kolejne 200 zł. Dodatkowe 300 zł to bonus za wytrwałość, przyznawany za utrzymanie tych prostych zasad przez cały, czteromiesięczny okres. Wszystkie nagrody trafiają bezpośrednio na nowo otwarte konto.

Promocja skierowana jest do osób, które nie miały konta osobistego w Santander Bank Polska od 1 września 2023 roku. Kluczowym warunkiem jest założenie rachunku online, przez stronę internetową lub aplikację mobilną, ponieważ umowy podpisane w oddziałach nie biorą udziału w akcji. Bank wymaga również wyrażenia i utrzymania zgód marketingowych aż do momentu wypłaty ostatniej części premii. Z perspektywy podatkowej osoby fizyczne nie muszą się martwić, gdyż kwota 700 zł jest zwolniona z podatku dochodowego, mieszcząc się w jednorazowym limicie 2000 zł. Inaczej jest w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymaną nagrodę powinni potraktować jako przychód z działalności gospodarczej. Ofertę uzupełnia Program Poleceń, dzięki któremu za skuteczne polecenie konta można zyskać 100 zł w formie e-karty lub czterech biletów do kina, z miesięcznym limitem do 500 zł.

Cyfrowa przynęta na klienta: Sukces, który ma swoją cenę

Premia gotówkowa to nie tylko sposób na przyciągnięcie uwagi, ale przemyślany element szerszej strategii banku, której celem jest aktywizacja cyfrowa klientów i zwiększenie udziału w rynku. Santander, z bazą 4,8 miliona kont osobistych, jest trzecią siłą w polskim sektorze bankowym i konsekwentnie stawia na rozwój kanałów mobilnych. Już 88% jego klientów regularnie korzysta z bankowości w telefonie. Nieprzypadkowo jednym z warunków promocji jest korzystanie z BLIKA, który stał się w Polsce kluczowym narzędziem płatniczym. Dane rynkowe to potwierdzają: w trzecim kwartale 2025 roku Polacy realizowali średnio 8 milionów transakcji BLIKIEM dziennie, o 19% więcej niż rok wcześniej. Strategia cyfryzacji przynosi bankowi wymierne korzyści, co widać po 98 milionach transakcji mobilnych wykonanych przez jego klientów w pierwszym kwartale 2025 roku, co oznacza wzrost o 20% w ujęciu rocznym.

Oferta Santandera pojawia się na wyjątkowo konkurencyjnym rynku, na którym w listopadzie 2025 roku aktywnych było aż 151 różnych promocji bankowych. Chociaż premia 700 zł plasuje bank w czołówce, to średnia rynkowa wynosi 715 zł, a najwyższe oferty sięgają blisko 1376 zł. Mimo to strategia wysokich bonusów pieniężnych okazuje się skuteczna. Z ankiet wynika, że dla 68% klientów premia na start jest głównym powodem zmiany banku, co w przypadku Santandera przełożyło się na wzrost udziału w nowo zakładanych kontach o 12% w trzecim kwartale 2025 roku. Takie podejście niesie jednak ryzyko pozyskiwania klientów krótkoterminowych. Według danych Związku Banków Polskich, aż 45% z nich rezygnuje z konta w ciągu sześciu miesięcy od jego otwarcia. Dodatkowym wyzwaniem jest wymóg utrzymywania zgód marketingowych, który może budzić obawy o prywatność, na co wskazuje 12% wzrost liczby skarg w tym obszarze, odnotowany przez KNF w 2024 roku.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek