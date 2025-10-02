W sierpniu 2025 roku banki udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o łącznej wartości 8 mld 463 mln zł. To spadek w porównaniu z lipcem, kiedy to wartość udzielonych kredytów wyniosła 9 mld 350 mln zł. Mimo tego spadku, w okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku, banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 60 mld 594 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2024, kiedy to udzielono kredytów na kwotę 58 mld 142 mln zł.

Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych

Średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych w sierpniu wyniosło 6,68 proc., co jest minimalnym spadkiem w porównaniu z lipcem, kiedy to wynosiło 6,69 proc. Dla porównania, w sierpniu 2024 r. średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 7,84 proc., co pokazuje wyraźny spadek w skali roku.

W sierpniu banki udzieliły kredytów na cele konsumpcyjne na kwotę 11 mld 42 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu z lipcem, kiedy to wartość ta wyniosła 12 mld 959 mln zł. Jednak w okresie styczeń-sierpień banki udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 89 mld 383 mln zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2024, kiedy to udzielono kredytów na kwotę 68 mld 323 mln zł.

Średnie oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w sierpniu wyniosło 11,40 proc., co jest niewielkim spadkiem w porównaniu z lipcem, kiedy to wynosiło 11,59 proc. W sierpniu 2024 r. średnie oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło 12,52 proc.

Kredyty dla przedsiębiorstw i oprocentowanie depozytów

Banki udzieliły również w sierpniu kredytów przedsiębiorstwom na kwotę 13 mld 339 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu z lipcem, kiedy to udzielono kredytów na kwotę 12 mld 920 mln zł. Jednak w okresie styczeń-sierpień banki udzieliły firmom kredytów wartych 104 mld 800 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu z analogicznym okresem roku 2024, kiedy to udzielono kredytów na kwotę 107 mld 215 mln zł.

Z danych NBP wynika również, że średnie oprocentowanie nowo przyjętych depozytów od gospodarstw domowych w sierpniu wyniosło 3,73 proc. wobec 3,79 proc. w lipcu. Średnie oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw niefinansowych wyniosło 3,61 proc. wobec 3,70 proc. w lipcu, a średnie oprocentowanie nowych depozytów w sektorze bankowym w sierpniu wyniosło 3,64 proc. w porównaniu z 3,73 proc. w lipcu. Oznacza to, że oprocentowanie depozytów kontynuuje trend spadkowy.

