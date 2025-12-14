Zasiłek zwrotny z MOPS przysługuje bez kryterium dochodowego i może wynieść od kilkuset do kilku tysięcy złotych

Świadczenie jest przeznaczone dla osób w nagłej sytuacji kryzysowej, które przekraczają standardowe progi dochodowe

MOPS może odstąpić od żądania zwrotu pieniędzy w uzasadnionych przypadkach, takich jak przewlekła choroba

Aby otrzymać zasiłek, trzeba złożyć wniosek w MOPS-ie i przejść wywiad środowiskowy z pracownikiem socjalnym

Kryterium dochodowe w MOPS – kto nie może liczyć na pomoc

Aktualne limity dochodowe uprawniające do pomocy społecznej są bardzo restrykcyjne. Osoba samotnie gospodarująca może zarabiać maksymalnie 1010 zł miesięcznie. W rodzinie wieloosobowej próg wynosi 823 zł na osobę.

Te kwoty eliminują z systemu wsparcia tysiące gospodarstw domowych. Problem dotyka szczególnie rodziny z niewielką nadwyżką ponad limit. Rosnące ceny żywności, energii i opału sprawiają, że 850 czy 900 zł na osobę to wciąż bardzo mało.

Nawet zarabiając nieco więcej niż wynosi próg dochodowy, wiele rodzin ledwo wiąże koniec z końcem. System pomocy społecznej nie uwzględnia jednak indywidualnych wydatków i zobowiązań.

Zasiłek zwrotny z MOPS – pomoc bez limitu dochodów

Zasiłek zwrotny to jedyne świadczenie z MOPS, które można otrzymać niezależnie od wysokości dochodów. Jest przeznaczony dla osób, które znalazły się w nagłej, kryzysowej sytuacji życiowej – na przykład po utracie pracy, wypadku, poważnej chorobie czy awarii w domu.

Wysokość zasiłku zwrotnego może wynieść od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od indywidualnej sytuacji i potrzeb wnioskodawcy. Pieniądze można przeznaczyć na konkretne wydatki, takie jak zakup leków, opłacenie rachunków czy niezbędne naprawy.

Czy trzeba zwracać zasiłek zwrotny z MOPS

Jak sama nazwa wskazuje, zasiłek zwrotny wymaga spłaty. MOPS ustala warunki zwrotu indywidualnie, często umożliwiając rozłożenie spłaty na raty dostosowane do możliwości finansowych beneficjenta.

W wyjątkowych sytuacjach ośrodek pomocy społecznej może jednak odstąpić od żądania zwrotu. Dotyczy to przypadków, gdy spłata stanowiłaby nadmierne obciążenie finansowe, na przykład przy przewlekłej chorobie czy długotrwałej trudnej sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek o zasiłek zwrotny w MOPS

Procedura ubiegania się o zasiłek zwrotny jest zbliżona do innych świadczeń z pomocy społecznej. Należy złożyć w MOPS-ie:

Wniosek o przyznanie zasiłku zwrotnego

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny

Zaświadczenia uzasadniające potrzebę wsparcia (np. dokumentacja medyczna, potwierdzenie utraty pracy)

Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, podczas którego oceni realną sytuację życiową wnioskodawcy. Na podstawie zebranych informacji MOPS podejmie decyzję o przyznaniu zasiłku i jego wysokości.

Inne formy wsparcia z MOPS bez wypłaty pieniędzy

Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, mogą również skorzystać z niepieniężnych form pomocy oferowanych przez MOPS. Choć nie są to świadczenia finansowe, znacząco odciążają domowy budżet.

Do najpopularniejszych należą paczki żywnościowe, dożywianie w szkołach i jadłodajniach, dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób starszych oraz pomoc rzeczowa w postaci odzieży czy środków higienicznych. MOPS oferuje też bezpłatne poradnictwo finansowe i wsparcie w poszukiwaniu pracy.