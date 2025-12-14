Polacy opuszczają Wielką Brytanię! Ale nie wiadomo, czy wrócą do Polski

Konrad Karpiuk
PAP
2025-12-14 10:45

Według najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) około 25 tys. Polaków opuściło Wielką Brytanię. Jak zauważają ekonomiści, nie wiadomo, czy wrócili do Polski.

Girlanda małych flag Wielkiej Brytanii Union Jack rozciągnięta w tle na tle rozmytego lasu i większej flagi. Odnosi się do masowego wyjazdu Polaków z UK, o czym pisze Super Biznes.

i

  • Raport PIE ujawnia, że od czerwca 2024 r. do czerwca 2025 r. Wielką Brytanię opuściło około 25 tys. Polaków.
  • Saldo migracji z UE po Brexicie drastycznie spadło, a kraje takie jak Rumunia, Polska i Bułgaria odnotowały negatywne salda.
  • Wzrost migracji z krajów spoza UE, takich jak Indie, Pakistan i Chiny, kompensuje odpływ z Unii Europejskiej.

Przez tylko rok25 tysięcy Polaków opuściło Wielką Brytanię

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) opublikował niedawno raport, który rzuca nowe światło na migracje Polaków w kontekście Brexitu. Z danych wynika, że w okresie od czerwca 2024 roku do czerwca 2025 roku, Wielką Brytanię opuściło około 25 tysięcy Polaków.

PIE, bazując na danych z brytyjskiego Office for National Statistics, wskazuje, że w tym samym czasie do Wielkiej Brytanii przybyło zaledwie 6 tysięcy naszych rodaków. To alarmujące dane, które każą zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska.

Migracja netto Polaków do Wielkiej Brytanii osiągnęła poziom -19 tysięcy. Jak podkreśla PIE, ten trend wpisuje się w szerszy obraz zwiększonej emigracji obywateli UE z Wysp Brytyjskich. W analizowanym okresie, saldo migracji obywateli UE do Wielkiej Brytanii spadło o 9 tysięcy w porównaniu do poprzedniego roku (czerwiec 2023 – czerwiec 2024), osiągając -70 tysięcy.

Warto zauważyć, że w latach 2020-2025 liczba Polaków na Wyspach zmalała łącznie o 70 tysięcy w wyniku migracji.

Autorzy raportu PIE zwracają uwagę na istotny fakt: brak jest informacji o dalszym kierunku migracji osób opuszczających Wielką Brytanię. Nie wiadomo zatem, czy wrócili oni do Polski, czy też wybrali inne kraje jako nowe miejsce zamieszkania.

Saldo migracyjne w Wielkiej Brytanii spada od Brexitu

Analitycy PIE zauważają, że saldo migracji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską systematycznie maleje od referendum w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 roku. Wówczas, saldo migracji wynosiło 322 tysiące (czerwiec 2015 – czerwiec 2016), co stanowiło rekordową wartość w ciągu ostatnich czternastu lat. W 2022 roku z Wielkiej Brytanii wyjechało o 1 tysiąc więcej obywateli UE niż przyjechało, a w czerwcu 2023 roku liczba ta wzrosła do 30 tysięcy osób rocznie.

Okazuje się, że w okresie od czerwca 2024 roku do czerwca 2025 roku, Wielka Brytania odnotowała negatywne saldo migracji również w przypadku obywateli:

  • Rumunii (-24 tysiące)
  • Bułgarii (-7 tysięcy)
  • Włoch (-7 tysięcy)
  • Hiszpanii (-6 tysięcy)

Dla wszystkich tych krajów, z wyjątkiem Bułgarii, oznacza to spadek salda migracji w porównaniu do danych z poprzedniego roku.

Zmienił się profil migracji do Wielkiej Brytanii

Raport PIE ujawnia, że całkowite saldo migracji długookresowej w Wielkiej Brytanii (minimum rok) wyniosło 204 tysiące. Oprócz odpływu obywateli Unii (-70 tysięcy) i Brytyjczyków (-109 tysięcy), odnotowano napływ obywateli z pozostałych krajów, generując dodatnie saldo migracji (383 tysiące).

Wśród nich, największy udział w migracji netto mają:

  • Hindusi (69 tysięcy)
  • Pakistańczycy (41 tysięcy)
  • Chińczycy (25 tysięcy)
  • Nepalczycy (22 tysiące)
  • Nigeryjczycy (18 tysięcy)
  • Amerykanie (11 tysięcy)

Profil migracji do i z Wielkiej Brytanii uległ znaczącym zmianom w ostatnich pięciu latach. Po Brexicie, który stał się faktem w styczniu 2020 roku, znacząco wzrosło saldo migracji z krajami spoza UE. W okresie od czerwca 2020 roku do czerwca 2021 roku, wzrosło ono o 110% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 242 tysiące osób. Najwyższą roczną wartość migracji netto z państwami spoza UE odnotowano w czerwcu 2023 roku (1045 tysięcy osób), a następnie spadła do 383 tysięcy w czerwcu 2025 roku.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank ekonomiczny, który specjalizuje się w przygotowywaniu raportów, analiz i rekomendacji dotyczących kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego. Jego publikacje stanowią cenne źródło informacji dla decydentów politycznych, przedsiębiorców oraz opinii publicznej.

