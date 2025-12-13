Wniosek EPD-21 pozwala zatrzymać więcej pieniędzy z emerytury, bo ZUS nie pobiera zaliczek na podatek do limitu 30 000 zł rocznie

Największą korzyść odnoszą seniorzy, których wszystkie roczne dochody nie przekraczają 30 tysięcy złotych – dostają pełną trzynastkę i czternastkę bez potrąceń

Po przekroczeniu progu 30 000 zł ZUS automatycznie pobiera 12 procent zaliczki, co oznacza niższą emeryturę niż przed złożeniem wniosku

Emeryci z dodatkowymi dochodami (praca, druga emerytura, wynajem) mogą stracić, bo przy rocznym rozliczeniu będą musieli dopłacić kilkaset lub ponad tysiąc złotych naraz

Tajemniczy wniosek, który zwiększa emeryturę

W tym roku ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów otrzymało razem z PIT-em za 2024 rok specjalny formularz od ZUS. To wniosek EPD-21, który może znacząco zwiększyć miesięczną wypłatę świadczenia. Wielu seniorów już z niego skorzystało i cieszy się wyższą emeryturą. Ale czy na pewno każdemu się to opłaca?

Wniosek EPD-21 to dokument, który pozwala poprosić ZUS o zaprzestanie pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Brzmi skomplikowanie? Wyjaśniamy po kolei.

Jak to działa w praktyce?

Normalnie ZUS co miesiąc pobiera z emerytury zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli jednak złożysz wniosek EPD-21, urząd nie będzie ściągał tych zaliczek - ale tylko do momentu, gdy suma wszystkich twoich świadczeń w danym roku nie przekroczy 30 tysięcy złotych.

Co to oznacza? Wyobraźmy sobie, że dostajesz emeryturę 2000 zł brutto. Bez wniosku EPD-21 ZUS pobiera co miesiąc zaliczkę na podatek, więc na konto wpływa ci mniej. Po złożeniu wniosku - dostajesz całą kwotę bez potrąceń podatkowych, aż do momentu, gdy suma wypłat w roku osiągnie 30 000 zł.

Uwaga! Gdy przekroczysz limit 30 tysięcy złotych, ZUS automatycznie zacznie pobierać zaliczkę w wysokości 12 procent. I to bez pomniejszania jej o standardowe 300 złotych, co oznacza, że emerytura na rękę będzie wtedy niższa niż przed złożeniem wniosku.

Dla kogo to prawdziwa gotówka?

Największą korzyść ze złożenia wniosku EPD-21 odniosą seniorzy, których roczne dochody nie przekraczają 30 tysięcy złotych. To szczególnie dotyczy osób, które otrzymują trzynastą i czternastą emeryturę.

Przykład praktyczny:

Pani Maria dostaje emeryturę 1800 zł brutto miesięcznie. Rocznie daje to 21 600 zł (12 miesięcy x 1800 zł). Do tego dostaje trzynastkę (około 1800 zł) i czternastkę. Łącznie jej roczne świadczenia z ZUS wynoszą około 25 tysięcy złotych - czyli poniżej progu 30 tysięcy.

Bez wniosku EPD-21: ZUS pobiera zaliczkę na podatek z trzynastki i czternastki. Pani Maria dostaje te świadczenia pomniejszone o podatek. Po roku, w rozliczeniu rocznym, urząd skarbowy zwraca jej tę zaliczkę - ale dopiero w kolejnym roku, po złożeniu PIT-u.

Pani Maria dostaje te świadczenia pomniejszone o podatek. Po roku, w rozliczeniu rocznym, urząd skarbowy zwraca jej tę zaliczkę - ale dopiero w kolejnym roku, po złożeniu PIT-u. Z wnioskiem EPD-21: Pani Maria dostaje trzynastkę i czternastkę w pełnej wysokości, bez potrąceń podatkowych. Ma więcej pieniędzy od razu, kiedy ich potrzebuje. Zyskuje nawet do 400 złotych więcej na wypłacie dodatkowych świadczeń.

To realne oszczędności, które senior ma od razu w portfelu, zamiast czekać prawie rok na zwrot z urzędu skarbowego!

Kiedy wniosek to strzał w stopę?

Nie dla każdego seniora złożenie wniosku EPD-21 będzie dobrym pomysłem. Uważaj, jeśli twoje roczne dochody przekraczają 30 tysięcy złotych!

Kiedy możesz przekroczyć ten limit?

Gdy oprócz emerytury z ZUS dostajesz drugie świadczenie (np. z KRUS, policyjne, wojskowe)

Gdy nadal pracujesz i otrzymujesz wynagrodzenie* Gdy masz inne źródła dochodu (np. wynajem mieszkania)

Przykład ostrzegawczy:

Pan Janusz dostaje emeryturę z ZUS - 2200 zł miesięcznie (26 400 zł rocznie). Do tego pracuje dorywczo i zarabia około 8000 złotych rocznie. Jego łączne dochody to około 34 400 zł - przekracza więc próg 30 tysięcy.

Jeśli pan Janusz złoży wniosek EPD-21, ZUS nie będzie pobierał zaliczek na podatek przez większość roku. Jednak po zakończeniu roku, przy rocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym, okaże się, że pan Janusz zapłacił za mało podatku. Będzie musiał dopłacić - i to może być kilkaset, a nawet ponad tysiąc złotych naraz. Dla wielu seniorów to dotkliwy wydatek.

Uwaga na pułapkę! Raz złożony wniosek EPD-21 działa automatycznie także w kolejnych latach! Nie musisz go składać ponownie, ale... jeśli twoja sytuacja finansowa się zmieni (np. znajdziesz pracę, dostaniesz spadek, zaczniesz wynajmować mieszkanie), pamiętaj o wycofaniu wniosku. W przeciwnym razie grozi ci niedopłata podatku.

Jak złożyć wniosek?

To naprawdę proste! Możesz:

Złożyć osobiście - przyjdź do dowolnej placówki ZUS z dowodem osobistym

Wysłać pocztą - pobierz formularz EPD-21 ze strony ZUS, wypełnij i wyślij listem poleconym

Przez internet - zaloguj się na PUE ZUS (Platformę Usług Elektronicznych) i złóż wniosek online

Wniosek jest krótki i prosty - nie musisz nic uzasadniać ani dołączać żadnych dokumentów.

Złota zasada dla seniorów

Zanim złożysz wniosek EPD-21, zrób prosty rachunek:

Zsumuj wszystkie swoje roczne dochody:

Emerytura x 12 miesięcy



Trzynastka



Czternastka



Inne emerytury/renty



Wynagrodzenie z pracy



Inne dochody

Jeśli suma jest mniejsza niż 30 000 zł - wniosek EPD-21 to dla ciebie strzał w dziesiątkę!

Jeśli suma przekracza 30 000 zł - lepiej zostań przy obecnym systemie pobierania zaliczek przez ZUS.

Praktyczne porady

Nie bój się zapytać - jeśli masz wątpliwości, zadzwoń na infolinię ZUS (22 560 16 00) lub przyjdź do placówki. Pracownicy pomogą ci obliczyć, czy wniosek się opłaci.

Pilnuj swoich dochodów - jeśli złożyłeś wniosek, a w ciągu roku twoja sytuacja się zmieniła (np. znalazłeś pracę), natychmiast wycofaj wniosek.

Zachowaj dokumenty - kopię złożonego wniosku przechowuj razem z innymi ważnymi dokumentami. Przyda się przy rocznym rozliczeniu.

Planuj z głową - jeśli zyskujesz dzięki wnioskowi EPD-21 więcej na trzynastce i czternastce, możesz te pieniądze odłożyć na większe wydatki lub na czarną godzinę.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS - EKG 2025