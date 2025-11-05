Analiza danych ZUS ujawnia, dla kogo wstrzymanie zaliczek na podatek dochodowy realnie zwiększa miesięczną płynność finansową

Staranne zarządzanie ryzykiem podatkowym jest kluczowe, aby uniknąć nieoczekiwanego długu wobec urzędu skarbowego

Eksperci rynku wskazują, jak dodatkowe źródła dochodu mogą przekształcić pozorną optymalizację podatkową w finansową pułapkę

Odroczenie momentu przejścia na emeryturę to skuteczna strategia biznesowa znacząco podnosząca rentowność przyszłego świadczenia

Raport branżowy potwierdza, że ponowne przeliczenie świadczenia to jeden z najskuteczniejszych sposobów na trwały wzrost emerytury

Zyskaj od razu, nie czekaj na zwrot. Jak działa podatkowa propozycja ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał w tym roku do ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów formularz EPD-21, który pozwala na wstrzymanie poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. W praktyce oznacza to, że ZUS nie będzie potrącał podatku od świadczenia (emerytury), dopóki jego suma w danym roku nie przekroczy 30 000 złotych, czyli kwoty wolnej od podatku. Główną zaletą tego rozwiązania jest natychmiastowy wzrost comiesięcznej wypłaty. Zamiast czekać na zwrot nadpłaconego podatku, który urząd skarbowy realizuje dopiero po rocznym rozliczeniu PIT, seniorzy otrzymują wyższe środki na bieżąco. Rocznie w portfelu może zostać od kilkunastu do nawet 400 złotych więcej, co jest szczególnie odczuwalne w miesiącach, gdy ZUS wypłaca trzynastą i czternastą emeryturę.

Rozwiązanie to jest jednak przeznaczone dla konkretnej grupy osób, przede wszystkim tych, których łączne roczne dochody ze wszystkich źródeł nie przekraczają progu 30 000 złotych. Najwięcej zyskają emeryci i renciści, dla których świadczenie z ZUS jest jedynym źródłem utrzymania. Jeśli ktoś otrzymuje emeryturę poniżej 2000 złotych miesięcznie, co rocznie daje kwotę poniżej 24 000 złotych, złożenie wniosku jest niemal zawsze korzystne. W przypadku świadczeń w przedziale 2000–3000 złotych miesięcznie, przy braku innych dochodów, wniosek EPD-21 również się opłaca. Podatek zostanie naliczony dopiero od niewielkiej nadwyżki ponad próg 30 000 złotych, a przez większą część roku emerytura pozostanie wolna od zaliczek podatkowych.

Pułapka EPD-21: Kiedy wyższa emerytura zamienia się w dług?

Główna pułapka związana z wnioskiem EPD-21 polega na niedoszacowaniu swoich całkowitych rocznych przychodów. Jeżeli suma dochodów z różnych źródeł, na przykład z pracy dorywczej czy najmu, przekroczy 30 000 złotych, ZUS co prawda zacznie pobierać zaliczki na podatek w wysokości 12 procent, ale zrobi to w mniej korzystny sposób. Zaliczki te nie będą pomniejszane o standardową miesięczną kwotę 300 złotych, co w efekcie może sprawić, że emerytura netto pod koniec roku będzie niższa niż przed złożeniem wniosku. Co więcej, w rocznym zeznaniu podatkowym może pojawić się niedopłata, którą trzeba będzie jednorazowo uregulować. Na to ryzyko narażone są zwłaszcza osoby dorabiające do emerytury, pobierające świadczenia z dwóch źródeł, na przykład z ZUS i KRUS, czy uzyskujące przychody z działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że raz złożony wniosek EPD-21 działa jak stałe zlecenie i obowiązuje w kolejnych latach podatkowych, dopóki świadczeniobiorca go oficjalnie nie wycofa. Oznacza to, że każda zmiana sytuacji finansowej, jak choćby podjęcie dodatkowej pracy w przyszłym roku, wymaga świadomej decyzji o anulowaniu wniosku, aby uniknąć problemów z fiskusem. Warto podkreślić, że masowa wysyłka formularzy przez ZUS jest jedynie informacją o dostępnej opcji, a nie indywidualną rekomendacją. Każdy senior powinien samodzielnie przeanalizować swoją sytuację finansową przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Prawdziwa podwyżka, nie podatkowy trik. Dwa sposoby na trwałe zwiększenie emerytury

Poza optymalizacją podatkową istnieją bardziej stabilne i długofalowe sposoby na zwiększenie wysokości emerytury. Jednym z najskuteczniejszych jest ponowne przeliczenie świadczenia na podstawie dokumentów, które wcześniej nie zostały uwzględnione. Dostarczenie do ZUS odnalezionej po latach legitymacji ubezpieczeniowej czy zaświadczenia o wyższych zarobkach może skutkować trwałą podwyżką świadczenia o kwotę od 200 do nawet 600 złotych miesięcznie. Wniosek o przeliczenie można składać raz w roku, a formalności załatwić przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub osobiście w placówce.

Inną strategią, która przynosi wymierne korzyści, jest odroczenie momentu przejścia na emeryturę. Każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej może podnieść przyszłe świadczenie nawet o kilkanaście procent. Dobrym przykładem jest mężczyzna urodzony w 1959 roku, który decydując się na pracę o rok dłuższą, zwiększył swoją prognozowaną emeryturę z 3882 złotych do 4623 złotych, co oznacza wzrost o ponad 19 procent. Choć metoda ta wymaga dłuższego pozostania na rynku pracy, jej efektem jest znacznie wyższe i stabilne świadczenie przez cały okres jego pobierania, co stanowi solidną alternatywę dla krótkoterminowych korzyści podatkowych.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025