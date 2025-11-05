Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program zniżek dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, mający na celu odciążenie ich budżetów.

Z Karty mogą korzystać także seniorzy, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, niezależnie od ich wieku.

Karta oferuje szeroki zakres rabatów, m.in. na bilety PKP, do muzeów, w sieciach handlowych (Lidl, Carrefour) oraz w aptekach i restauracjach.

Seniorzy z Kartą Dużej Rodziny mogą liczyć na zniżki na paliwo na stacjach Orlen, Shell i Circle K, a także rabaty na produkty spożywcze i usługi.

Karta Dużej Rodziny – kto może ją otrzymać

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, który oferuje zniżki rodzinom posiadającym co najmniej troje dzieci. Umożliwia tańsze zakupy, usługi i bilety w instytucjach publicznych oraz u prywatnych partnerów programu. Z karty mogą korzystać: rodzice, także zastępczy lub prowadzący rodzinne domy dziecka, dzieci do 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki – do 25. roku życia, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezależnie od wieku.

Seniorzy również mogą skorzystać ze zniżek

Seniorzy również mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny i korzystać z szerokiej gamy rabatów.

Jak przypominają organizatorzy programu, „Karta Dużej Rodziny przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli nie mają ich już na utrzymaniu”. To dobra wiadomość dla tysięcy emerytów, którzy mogą dzięki niej znacząco obniżyć codzienne wydatki.

Jakie zniżki daje Karta Dużej Rodziny

Posiadacze karty mogą korzystać ze zniżek w wielu miejscach. Program obejmuje m.in. 37% zniżki na bilety PKP Intercity, tańsze bilety do muzeów i teatrów, a także promocje w sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Empik. Zniżki obowiązują również w apte­kach, restauracjach, hotelach i placówkach medycznych.

Tańsze paliwo dla seniorów z Kartą Dużej Rodziny

Największym udogodnieniem dla wielu osób starszych może być jednak zniżka na paliwo. Kilka sieci stacji benzynowych oferuje tańsze tankowanie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

* Orlen oferuje 8 gr zniżki na litr paliw standardowych (EFECTA 95, EFECTA DIESEL, LPG) oraz 10 gr na paliwa premium VERVA. Dodatkowo przysługuje 20% rabatu na produkty ze Stop Cafe i na usługi myjni.

* Na stacjach Shell można zapłacić o 8 gr mniej za litr FuelSave Diesel i FuelSave 95, a także otrzymać 3 gr rabatu na litr AutoGas. Firma dodaje również 20% zniżki na wybrane artykuły spożywcze.

* Circle K oferuje 8 gr rabatu na paliwa podstawowe (Miles® 95, Miles® Diesel, SupraGas LPG) oraz do 15 gr na paliwa premium (MilesPLUS® 95/98, MilesPLUS® Diesel). Posiadacze karty otrzymują ponadto 25% zniżki na myjnię i 20% na produkty gastronomiczne, takie jak kawa, herbata, hot dogi czy słodkie przekąski.

* Circle K Express – 5 gr rabatu na litr paliw podstawowych (miles 95, miles Diesel, SupraGas) oraz 10 gr rabatu na litr paliw premium (milesPLUS 95, miles 98).

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025