Od 1 stycznia 2026 roku nowe przepisy Kodeksu pracy znacząco rozszerzają listę okresów wliczanych do stażu pracy, co umożliwi szybsze nabycie uprawnień pracowniczych, w tym nagrody jubileuszowej.

Nagroda jubileuszowa, przysługująca głównie pracownikom sektora publicznego, będzie teraz dostępna dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą, pracowały na umowach cywilnoprawnych lub za granicą.

Wysokość nagrody jubileuszowej jest procentowo uzależniona od długości stażu pracy i miesięcznego wynagrodzenia, a przykładowo po 45 latach pracy może wynieść aż 400% pensji.

Zmiany te oznaczają rewolucję dla osób z różnorodnym doświadczeniem zawodowym, które dotychczas nie były uwzględniane w stażu, a teraz będą mogły wcześniej skorzystać z benefitów.

Czy w 2026 roku szykują się podwyżki w budżetówce? Nowe przepisy wprowadzają zmiany korzystne dla osób zatrudnionych w budżetówce. Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe zasady dotyczące wliczania okresów do stażu pracy, mającego wpływ na uprawnienia pracownicze, w tym na nagrodę jubileuszową. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza istotne zmiany, które docenią osoby z różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Nowelizacja zapewnia zaliczanie do stażu pracy okresów, które dotychczas nie były uwzględniane. To szczególnie korzystna zmiana dla osób, których kariera zawodowa obejmowała prowadzenie działalności gospodarczej lub pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Nowe regulacje sprawią, że pracownicy będą mogli szybciej korzystać z uprawnień zależnych od stażu, m.in. wcześniej nabyć prawo do nagrody jubileuszowej.

Nagroda jubileuszowa – co to takiego?

Nagroda jubileuszowa stanowi jedno z najważniejszych świadczeń przewidzianych dla pracowników sektora publicznego. Przysługuje m.in. urzędnikom administracji państwowej, członkom korpusu służby cywilnej oraz pracownikom samorządowym. Jej wysokość jest uzależniona od długości stażu zawodowego oraz kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Nagroda jubileuszowa nie jest bezpośrednio uregulowana w Kodeksie pracy, jednak możliwość jej przyznawania wynika z przepisów zawartych w wielu ustawach szczególnych oraz aktach wykonawczych odnoszących się do konkretnych grup zawodowych. Podstawy prawne wypłaty tego świadczenia określają m.in.: ustawa o pracownikach samorządowych, Karta Nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach urzędów państwowych, przepisy regulujące funkcjonowanie służb mundurowych. To właśnie te akty prawne wskazują, kiedy powstaje prawo do nagrody jubileuszowej, w jaki sposób ustala się jej wysokość oraz jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać.

Kto może liczyć na nagrodę jubileuszową?

Nagroda jubileuszowa nie ma charakteru powszechnego i nie przysługuje wszystkim pracownikom. Obejmuje wyłącznie wybrane grupy zawodowe, których uprawnienia zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych i wykonawczych. Najczęściej świadczenie to dotyczy osób zatrudnionych w sektorze publicznym, czyli tzw. sferze budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawo do nagrody jubileuszowej mają m.in.: nauczyciele, pracownicy samorządowi, członkowie korpusu służby cywilnej, personel medyczny, pracownicy urzędów skarbowych, górnicy, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury. Wysokość nagrody oraz szczegółowe zasady jej przyznawania mogą się różnić w zależności od danej grupy zawodowej i przepisów branżowych, które regulują to świadczenie.

Wysokość nagrody jubileuszowej jest uzależniona od długości stażu pracy i wyrażana jako określony procent miesięcznego wynagrodzenia należnego pracownikowi w dniu uzyskania prawa do tego świadczenia. Szczegółowe progi procentowe oraz zasady ich stosowania mogą się różnić w zależności od regulacji właściwych dla danej grupy zawodowej. W praktyce jednak najczęściej obowiązuje jednolity, powszechnie stosowany schemat obliczania nagrody jubileuszowej oparty na liczbie przepracowanych lat. Przykładowe progi wyglądają następująco:

po 20 latach pracy: 75% wynagrodzenia miesięcznego

po 25 latach pracy: 100% wynagrodzenia miesięcznego

po 30 latach pracy: 150% wynagrodzenia miesięcznego

po 35 latach pracy: 200% wynagrodzenia miesięcznego

po 40 latach pracy: 300% wynagrodzenia miesięcznego

po 45 latach pracy: 400% wynagrodzenia miesięcznego

Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej? Podstawę ustalenia wysokości nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie należne pracownikowi w dniu nabycia prawa do tego świadczenia, chyba że korzystniejsze okaże się wynagrodzenie obowiązujące w dniu faktycznej wypłaty nagrody.

Do podstawy obliczenia nagrody jubileuszowej zalicza się:

stałe składniki wynagrodzenia określone w miesięcznej stawce – w wysokości przysługującej w miesiącu nabycia prawa do nagrody,

składniki zmienne wypłacane za okresy nie dłuższe niż miesiąc – w średniej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc uzyskania uprawnienia, niezależnie od tego, za jaki okres zostały wypłacone,

składniki przysługujące za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne lub roczne) – w średniej wysokości z 12 miesięcy poprzedzających moment nabycia prawa do nagrody.

Do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej nie uwzględnia się natomiast:

wynagrodzenia za czas urlopu oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy,

świadczeń pozapłacowych, takich jak bony, zapomogi czy dopłaty finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

premii uznaniowych, które nie mają charakteru roszczeniowego.

W latach poprzednich przy wyliczaniu stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej brane były pod uwagę nie tylko bieżące zatrudnienie, ale także zakończone okresy pracy oraz inne sytuacje, które przepisy uznają za zaliczane do stażu. Do okresów wliczanych do stażu pracy, od którego zależało prawo do nagrody jubileuszowej, zaliczało się m.in.: wszystkie zakończone stosunki pracy, niezależnie od pracodawcy, czas prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie współmałżonka, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czas przebywania na urlopie wychowawczym.

Natomiast do stażu pracy nie wliczało się: okresów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Rewolucyjna zmiana – co nowego od 1 stycznia 2026 roku?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2026 roku, do stażu pracy, który decyduje m.in. o prawie do nagrody jubileuszowej, będą wliczane nowe formy aktywności zawodowej. Oznacza to odejście od dotychczasowego, ograniczonego pojmowania zatrudnienia i wprowadzenie bardziej sprawiedliwego sposobu naliczania stażu.

Nowe przepisy obejmują m.in.:

prowadzenie działalności gospodarczej – okres samozatrudnienia zostanie wliczony do stażu pracy, co będzie korzystne dla przedsiębiorców,

współpracę z firmami – lata współpracy z podmiotami gospodarczymi na innych zasadach niż umowa o pracę (np. jako kontraktor) zostaną uwzględnione,

umowy cywilnoprawne – praca na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług czy umowy agencyjnej również będzie zaliczana do stażu,

zawieszenie działalności w celu opieki nad dzieckiem – czas przerwy w prowadzeniu firmy z powodów rodzinnych zostanie wliczony,

członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych – okres pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych będzie liczony do stażu,

zarobkowanie za granicą – udokumentowana praca poza Polską, nawet jeśli nie była formalnym stosunkiem pracy, zostanie uwzględniona przy obliczaniu stażu urlopowego.

W praktyce oznacza to, że pracownik może otrzymać nagrodę jubileuszową już po 10 latach pracy etatowej, jeśli wcześniej przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą lub wykonywał inną formę zatrudnienia. Dotychczas świadczenie to przysługiwało dopiero po 20 latach pracy na podstawie umowy o pracę.

Kiedy wypłaca się nagrodę jubileuszową?

Prawo do nagrody jubileuszowej powstaje w momencie, gdy pracownik osiąga wymaganą długość stażu pracy, uprawniającą do tego świadczenia. Sposób jej wypłaty może się różnić w zależności od okoliczności, jednak najczęściej stosuje się następujące rozwiązania:

wypłata w dniu nabycia prawa do nagrody – najczęściej spotykana praktyka,

przekazanie świadczenia przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia – gdy moment nabycia prawa przypada pomiędzy standardowymi terminami wypłat,

wypłata po zakończeniu dłuższej nieobecności – na przykład po powrocie z urlopu wychowawczego lub chorobowego,

realizacja świadczenia w szczególnych sytuacjach – np. po złożeniu wniosku przez pracownika lub dostarczeniu dokumentów potwierdzających staż pracy u poprzednich pracodawców.

W sektorze prywatnym nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem obligatoryjnym ani powszechnie przyznawanym, gdyż nie jest uregulowana w przepisach prawa pracy. Decyzja o jej przyznaniu zależy wyłącznie od pracodawcy, który może wprowadzić ją np. w regulaminie wynagradzania, układzie zbiorowym pracy lub w indywidualnej umowie z pracownikiem. Zasady wypłaty mogą naśladować praktyki administracji publicznej, ale równie dobrze mogą uwzględniać inne okresy zatrudnienia, kwoty czy dodatkowe kryteria.

W praktyce nagrody jubileuszowe w prywatnych firmach występują rzadko. Pracodawcy częściej stosują systemy wynagrodzeń oparte na wynikach i efektywności pracy niż na długości zatrudnienia.

