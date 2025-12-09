Podwójna emerytura w grudniu. Niektórzy seniorzy będą miło zaskoczeni

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-12-09 10:37

W grudniu 2025 ZUS uruchamia wcześniejsze wypłaty emerytur i rent, bo część terminów wypada w święta. Seniorzy z datą 1 stycznia dostaną pieniądze już w tym miesiącu, a wypłaty z 20 i 25 grudnia zostaną przesunięte na wcześniejsze dni.

Uśmiechnięci seniorzy, kobieta w okularach i mężczyzna, siedzą na kanapie, patrząc na laptopa. Kobieta wskazuje palcem na ekran. Nad nimi logo ZUS i kółko z banknotami złotych. Dowiedz się, kto otrzyma podwójną emeryturę w grudniu, czytając Super Biznes.

i

Autor: Shutterstock (2), ZUS Uśmiechnięci seniorzy, kobieta w okularach i mężczyzna, siedzą na kanapie, patrząc na laptopa. Kobieta wskazuje palcem na ekran. Nad nimi logo ZUS i kółko z banknotami złotych. Dowiedz się, kto otrzyma podwójną emeryturę w grudniu, czytając Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • W grudniu ZUS przyspiesza wypłaty emerytur i rent, by świadczenia trafiły do seniorów przed świętami, co dotyczy terminów 20 i 25 grudnia.
  • Osoby, które zazwyczaj otrzymują świadczenie 1 stycznia, dostaną styczniową emeryturę lub rentę już w grudniu, co oznacza podwójną wypłatę w jednym miesiącu.
  • Coraz więcej seniorów (ponad 80%) wybiera przelew bankowy, co jest szybsze i bezpieczniejsze niż przekaz pocztowy, zwłaszcza w okresie świątecznym.
  • Aby zmienić formę wypłaty na przelew bankowy, wystarczy wypełnić formularz EZP i złożyć go w ZUS osobiście, pocztą lub elektronicznie.

Świąteczne przyspieszenie wypłat z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z nich wypada w weekend albo dzień ustawowo wolny, pieniądze trafiają do świadczeniobiorców wcześniej. W grudniu takich przesunięć jest wyjątkowo dużo, bo kalendarz świąteczno-noworoczny „zabiera” niektóre standardowe daty. Jak podkreśla rzeczniczka ZUS w regionie kujawsko-pomorskim Krystyna Michałek, cytowana przez serwis eska.pl-  instytucja z góry planuje takie korekty, żeby wypłaty nie utknęły na dni wolne.

Kto dostanie emeryturę lub rentę szybciej

Część osób ma już pieniądze na koncie lub w przekazie — dotyczy to terminu 6 grudnia, który został zrealizowany bez opóźnień. Kolejne przyspieszenia obejmują wypłaty z datą 20 grudnia oraz 25 grudnia. W przypadku świadczeń przypadających na 20 grudnia:

 * przekazy pocztowe trafią do nadania 16 grudnia, * przelewy bankowe zostaną wysłane 18 grudnia.

Dla terminu 25 grudnia harmonogram wygląda tak:

* przekazy pocztowe będą przygotowane 18 grudnia,* przelewy na konta zostaną zlecone 22 grudnia.

To oznacza, że większość seniorów zobaczy środki jeszcze przed świątecznymi wydatkami.

Podwójna emerytura w grudniu – kto ją zobaczy

Największe zaskoczenie czeka tych, którzy standardowo otrzymują świadczenie 1 stycznia. Ponieważ Nowy Rok jest świętem, ZUS wypłaci styczniową emeryturę lub rentę jeszcze w grudniu. W efekcie część seniorów dostanie w jednym miesiącu dwa świadczenia: grudniowe oraz „styczniowe”. Zasada dotyczy zarówno przelewów na konto, jak i przekazów pocztowych.

Coraz więcej seniorów wybiera konto bankowe

ZUS zachęca do odbierania pieniędzy przelewem, bo to rozwiązanie szybsze i bezpieczniejsze niż oczekiwanie na listonosza. Obecnie konto bankowe wskazuje już 80,8 proc. emerytów i rencistów w Polsce.

Aby otrzymywać świadczenie na konto, wystarczy wypełnić formularz EZP i przekazać go do ZUS-u. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub elektronicznie poprzez PUE / eZUS.Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a zmiana formy wypłaty zacznie obowiązywać po jego przyjęciu. 

PTNW - Modzelewski

Polecany artykuł:

Kto pracował w 1998 r. i wcześniej ma szansę na wyższe świadczenie - ale musi z…
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Pytanie 1 z 20
Co w PRL oznaczało przejście na emeryturę dla wielu ludzi?
QUIZ PRL: Jak dobrze znasz życie emerytów w PRL?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZUS
WYPŁATA EMERYTURY