W grudniu ZUS przyspiesza wypłaty emerytur i rent, by świadczenia trafiły do seniorów przed świętami, co dotyczy terminów 20 i 25 grudnia.

Osoby, które zazwyczaj otrzymują świadczenie 1 stycznia, dostaną styczniową emeryturę lub rentę już w grudniu, co oznacza podwójną wypłatę w jednym miesiącu.

Coraz więcej seniorów (ponad 80%) wybiera przelew bankowy, co jest szybsze i bezpieczniejsze niż przekaz pocztowy, zwłaszcza w okresie świątecznym.

Aby zmienić formę wypłaty na przelew bankowy, wystarczy wypełnić formularz EZP i złożyć go w ZUS osobiście, pocztą lub elektronicznie.

Świąteczne przyspieszenie wypłat z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli któryś z nich wypada w weekend albo dzień ustawowo wolny, pieniądze trafiają do świadczeniobiorców wcześniej. W grudniu takich przesunięć jest wyjątkowo dużo, bo kalendarz świąteczno-noworoczny „zabiera” niektóre standardowe daty. Jak podkreśla rzeczniczka ZUS w regionie kujawsko-pomorskim Krystyna Michałek, cytowana przez serwis eska.pl- instytucja z góry planuje takie korekty, żeby wypłaty nie utknęły na dni wolne.

Kto dostanie emeryturę lub rentę szybciej

Część osób ma już pieniądze na koncie lub w przekazie — dotyczy to terminu 6 grudnia, który został zrealizowany bez opóźnień. Kolejne przyspieszenia obejmują wypłaty z datą 20 grudnia oraz 25 grudnia. W przypadku świadczeń przypadających na 20 grudnia:

* przekazy pocztowe trafią do nadania 16 grudnia, * przelewy bankowe zostaną wysłane 18 grudnia.

Dla terminu 25 grudnia harmonogram wygląda tak:

* przekazy pocztowe będą przygotowane 18 grudnia,* przelewy na konta zostaną zlecone 22 grudnia.

To oznacza, że większość seniorów zobaczy środki jeszcze przed świątecznymi wydatkami.

Podwójna emerytura w grudniu – kto ją zobaczy

Największe zaskoczenie czeka tych, którzy standardowo otrzymują świadczenie 1 stycznia. Ponieważ Nowy Rok jest świętem, ZUS wypłaci styczniową emeryturę lub rentę jeszcze w grudniu. W efekcie część seniorów dostanie w jednym miesiącu dwa świadczenia: grudniowe oraz „styczniowe”. Zasada dotyczy zarówno przelewów na konto, jak i przekazów pocztowych.

Coraz więcej seniorów wybiera konto bankowe

ZUS zachęca do odbierania pieniędzy przelewem, bo to rozwiązanie szybsze i bezpieczniejsze niż oczekiwanie na listonosza. Obecnie konto bankowe wskazuje już 80,8 proc. emerytów i rencistów w Polsce.

Aby otrzymywać świadczenie na konto, wystarczy wypełnić formularz EZP i przekazać go do ZUS-u. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego lub elektronicznie poprzez PUE / eZUS.Wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a zmiana formy wypłaty zacznie obowiązywać po jego przyjęciu.

PTNW - Modzelewski