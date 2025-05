i Autor: Shutterstock

Pomoc społeczna 2025

Wyższe zasiłki z MOPS-u w 2025. Sprawdź, czy możesz skorzystać!

W 2025 roku osoby potrzebujące mogą liczyć na zwiększoną pomoc z MOPS-u. Dzięki podwyższonym progom dochodowym (1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł dla osoby w rodzinie) więcej osób kwalifikuje się do zasiłków celowych i okresowych. Sprawdź, na jaką pomoc możesz liczyć przy zakupie leków, żywności czy opłacaniu rachunków, jakie dokumenty przygotować oraz co dokładnie wliczane jest do dochodu przy rozpatrywaniu wniosku.