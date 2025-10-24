Lotnisko we Wrocławiu zawiesza wszystkie operacje lotnicze od 26 października do 4 grudnia 2025 roku z powodu rozbudowy.

Inwestycja o wartości ponad 2 mld zł ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa, a także dostosowanie lotniska do rosnącego ruchu cywilnego i wojskowego.

Rozbudowa obejmuje m.in. budowę nowej drogi kołowania, remonty i przystosowanie infrastruktury dla największych wojskowych samolotów transportowych.

To największa inwestycja w historii wrocławskiego lotniska, której zakończenie planowane jest na grudzień 2026 roku

Kiedy i dlaczego lotnisko we Wrocławiu będzie nieczynne?

Port Lotniczy Wrocław przygotowuje się do kluczowego etapu największej inwestycji w swojej historii. W związku z tym konieczne będzie czasowe wstrzymanie wszystkich operacji lotniczych. Pasażerowie i linie lotnicze muszą przygotować się na przerwę, która potrwa ponad miesiąc. Wdług portalu, port Lotniczy Wrocław wstrzyma wszystkie operacje lotnicze od 26 października do 4 grudnia 2025 roku, co jest związane z kluczowym etapem rozbudowy.

W oficjalnym komunikacie władze lotniska wyjaśniły powody tej decyzji.

"Informujemy, że w dniach 26 października – 4 grudnia 2025 roku wszystkie operacje lotnicze w Porcie Lotniczym Wrocław będą czasowo wstrzymane. Powodem jest realizacja największej inwestycji w historii naszego portu lotniczego, której celem jest dalsza poprawa komfortu i bezpieczeństwa pasażerów, a także dostosowanie infrastruktury do rosnącego ruchu lotniczego" – czytamy w oświadczeniu wydanym w połowie września.

Co obejmuje największa inwestycja w historii portu?

Rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa ma charakter kompleksowy i dotyczy zarówno infrastruktury cywilnej, jak i wojskowej. Jak czytamy w portalu xyz.pl, główne cele to zwiększenie przepustowości, poprawa bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu obsługi. Rozbudowa lotniska we Wrocławiu, która rozpoczęła się w ubiegłym roku, obejmuje kluczowe elementy infrastruktury cywilnej, takie jak budowa nowej, równoległej drogi kołowania.

Nowa droga kołowania pozwoli na usprawnienie ruchu samolotów na płycie lotniska, skracając czas oczekiwania na start i lądowanie. Oprócz tego projekt zakłada gruntowny remont istniejących dróg kołowania oraz budowę nowej płyty postojowej. Dzięki tym zmianom wrocławskie lotnisko będzie mogło w przyszłości obsługiwać więcej samolotów jednocześnie, co jest odpowiedzią na dynamicznie rosnącą liczbę pasażerów.

Militarny wymiar rozbudowy. Lotnisko jako baza dla wojska

Inwestycja ma również strategiczne znaczenie dla obronności kraju. Znaczna część prac jest realizowana w ramach komponentu wojskowego. Po zakończeniu modernizacji wrocławskie lotnisko zyska status kluczowej bazy logistycznej dla sił zbrojnych. Według portalu w ramach inwestycji Port Lotniczy Wrocław zostanie dostosowany do pełnienia funkcji strategicznej bazy rozładunkowo-załadunkowej dla największych wojskowych samolotów transportowych.

Oznacza to, że infrastruktura, w tym nowo budowana droga kołowania, będzie przystosowana do przyjmowania i obsługi ciężkich maszyn, takich jak C-5 Galaxy czy An-124 Rusłan. Zwiększenie zdolności przeładunkowych portu ma kluczowe znaczenie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i wzmacniania wschodniej flanki NATO.

Portal xyz, infromuje, że zakończenie całego projektu planowane jest na grudzień 2026 roku. Całkowity koszt projektu, obejmującego część cywilną i wojskową, przekracza 2 mld zł, co czyni go największym przedsięwzięciem w historii wrocławskiego lotniska. Tak ogromne nakłady finansowe mają zapewnić, że port będzie nowoczesnym i wydajnym węzłem komunikacyjnym, gotowym sprostać zarówno potrzebom rynku cywilnego, jak i wymaganiom militarnym przez kolejne dekady.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.