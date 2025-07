Ryanair inwestuje w Modlin: Szczegóły umowy i plany rozwoju

Linie lotnicze Ryanair ogłosiły strategiczną inwestycję w lotnisko Warszawa-Modlin, podpisując wieloletnią umowę, która ma zrewolucjonizować rynek lotniczy w regionie, poinformowała gazeta.pl. Zgodnie z warunkami porozumienia, Ryanair zobowiązał się do trzykrotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego, osiągając poziom ponad 5 milionów pasażerów rocznie do 2030 roku. To ambitny cel, który wymagać będzie znaczących inwestycji infrastrukturalnych. W odpowiedzi na to wyzwanie, lotnisko Warszawa-Modlin zobowiązało się do rozbudowy terminala oraz zwiększenia liczby stanowisk postojowych dla samolotów. Do września 2027 roku planowane jest oddanie do użytku co najmniej 4 nowych stanowisk odprawy pasażerów (łącznie 8) oraz 4 nowych stanowisk postojowych (zwiększając ich liczbę do 12). Inwestycja Ryanair w Modlin wyniesie 400 mln dolarów.

Potrojenie ruchu pasażerskiego i nowe trasy z Modlina

Portal informuje, że dzięki inwestycji Ryanair w lotnisko Warszawa-Modlin, pasażerowie mogą spodziewać się znacznego rozszerzenia oferty lotów. Przewoźnik planuje otworzyć do 25 nowych tras, co zwiększy dostępność Modlina dla podróżujących z całej Europy. To z kolei ma przełożyć się na potrojenie ruchu pasażerskiego, zgodnie z założeniami umowy. Ryanair zwiększy również flotę bazującą na lotnisku z 4 do 8 samolotów Boeing 737, co umożliwi obsługę większej liczby połączeń. Oznacza to więcej możliwości podróżowania dla mieszkańców Mazowsza i okolic, a także większą konkurencję na rynku lotniczym, co potencjalnie przełoży się na niższe ceny biletów.

Nowe miejsca pracy i rozwój regionu dzięki inwestycji Ryanaira

Inwestycja Ryanair to nie tylko korzyści dla pasażerów, ale również szansa na rozwój gospodarczy regionu. Przewoźnik planuje utworzyć ponad 200 nowych miejsc pracy w Modlinie dla pilotów, personelu pokładowego i inżynierów. Dodatkowo, w porcie lotniczym ma powstać 400 nowych miejsc pracy przy obsłudze pasażerów, w ochronie, usługach oraz handlu. To łącznie 600 nowych miejsc pracy, co stanowi znaczący impuls dla lokalnej gospodarki. Inwestycja Ryanair przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, co przełoży się na większe wpływy z turystyki.

Historia lotniska Modlin i przyszłość współpracy z Ryanairem

Lotnisko Warszawa-Modlin od początku swojej działalności było związane z Ryanair. Przez lata port lotniczy zmagał się z problemami finansowymi, a relacje z przewoźnikiem były napięte. Jak przypomina Gazeta.pl, w 2012 roku doszło do awaryjnego zamknięcia pasa startowego, a po jego naprawie Ryanair wymógł bardzo niskie stawki. W 2023 roku, gdy zakończyła się niekorzystna dla portu lotniczego umowa, spółka lotniskowa w Modlinie podwyższyła opłaty.

Ryanair w odpowiedzi zaczął sukcesywnie wycofywać swoje samoloty i likwidować trasy, co przełożyło się na spadek ruchu. Obecna inwestycja Ryanair to nowy rozdział w historii Modlina. - Po 3 latach spadków ruchu na lotnisku Warszawa-Modlin, mamy przyjemność podpisać tę ambitną, wieloletnią umowę z nowym zespołem zarządzającym lotniskiem - powiedział prezes Grupy Ryanair, Michael O’Leary, cytowany w komunikacie. - W ciągu najbliższych 3 lat, dzięki ścisłej współpracy Ryanaira i lotniska, Warszawa-Modlin znów będzie najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Polsce, sprzyjając rozwojowi turystyki i generując nowe miejsca pracy w województwie mazowieckim - dodał.

