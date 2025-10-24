ZUS przeprowadzi prace serwisowe 25 października (sobota) od 5:30 do 12:00, które mogą spowodować problemy z programem Płatnik i ePłatnik.

Możliwe problemy z weryfikacją danych w ePłatniku i anulowaniem e-ZLA.

Aplikacje mobilne mZUS (dla lekarzy i klientów) pozostaną aktywne.

Prace serwisowe mają na celu aktualizację systemów, zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę wydajności, a po ich zakończeniu wszystkie funkcje mają wrócić do normy.

Problemy w Płatniku i ePłatniku

Zgodnie z komunikatem ZUS, prace serwisowe rozpoczną się 25 października (sobota) o godzinie 5.30 i potrwają do 12.00. W tym czasie użytkownicy programu Płatnik mogą napotkać problemy z pobieraniem danych z systemów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ograniczenia dotkną również ePłatnika, dostępnego w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Jak przekazała instytucja, mogą wystąpić trudności z weryfikacją danych podczas tworzenia dokumentów, co utrudni bieżącą obsługę płatników składek.

Utrudnienia przy wystawianiu e-ZLA

ZUS ostrzega, że przerwa obejmie także aplikacje służące do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA). W trakcie prac może nie być możliwe anulowanie wystawionych zwolnień, co może utrudnić obsługę pacjentów i lekarzy.

Mimo to część usług pozostanie aktywna. Instytucja podkreśla, że użytkownicy powinni zachować ostrożność i – jeśli to możliwe – unikać wykonywania operacji wymagających połączenia z systemami ZUS w czasie planowanej przerwy.

Aplikacja mZUS dla lekarzy nadal dostępna

Dobrą wiadomością dla medyków jest fakt, że aplikacja mZUS dla Lekarza będzie działać bez zakłóceń. ZUS poinformował, że lekarze i asystenci medyczni nadal będą mogli wystawiać e-ZLA, o ile aplikacja jest zainstalowana na urządzeniu mobilnym i połączona z kontem PUE/eZUS.

Jak zaznaczono, mobilna wersja mZUS dla klientów indywidualnych również pozostanie dostępna i w pełni funkcjonalna przez cały okres trwania prac.

Dlaczego ZUS prowadzi prace serwisowe?

Okresowe przerwy techniczne to standardowa procedura, dzięki której instytucja może zaktualizować systemy, zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić wydajność usług elektronicznych. ZUS zapewnia, że po godzinie 12.00 w sobotę, 25 października 2025 roku, systemy powinny działać bez zakłóceń.

