Od początku 2026 roku ZUS otrzymał ponad 100 tys. wniosków o wliczenie do stażu pracy okresów z umów zleceń i działalności gospodarczej, co ma wyrównać sytuację osób pracujących poza etatem.

Nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2026 r. (najpierw w budżetówce, od maja szerzej), pozwalają na doliczenie do stażu pracy okresów z umów zleceń i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Doliczenie stażu pracy może zapewnić dostęp do takich uprawnień jak dłuższy urlop czy nagrody jubileuszowe, ale wymaga uzyskania zaświadczenia z ZUS.

Wniosek o zaświadczenie o stażu pracy należy złożyć elektronicznie przez PUE/eZUS, a na przekazanie dokumentu pracodawcy pracownik ma 2 lata.

Staż pracy w ZUS: skąd lawina wniosków

Początek 2026 roku okazał się wyjątkowo intensywny dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według informacji podanych przez „Fakt”, w zaledwie kilka dni do urzędu trafiło ponad 100 tys. wniosków związanych z nowym sposobem liczenia stażu pracy. Co istotne, urzędnicy mają na ich rozpatrzenie tylko 7 dni, więc tempo pracy w oddziałach jest rekordowe.

Nowa ustawa a umowa zlecenie i działalność gospodarcza

Zainteresowanie jest efektem rozwiązań przygotowanych przez Ministerstwo Pracy, które zostały przyjęte 22 maja 2025 r., a obowiązują od 1 stycznia 2026 r. Najważniejsza zmiana: do stażu pracy mają być wliczane okresy wykonywania pracy na umowa zlecenie oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – a nie wyłącznie zatrudnienie na etacie. Na start przepisy obejmują przede wszystkim budżetówkę, a od 1 maja 2026 r. mają wejść szerzej również do firm prywatnych.

Co daje doliczenie stażu pracy

Nowe zasady mają wyrównać sytuację osób, które latami pracowały poza etatem. W praktyce może to oznaczać łatwiejszy dostęp do uprawnień zależnych od stażu, takich jak dłuższy urlop, nagrody jubileuszowe czy spełnianie wymogów doświadczenia przy rekrutacji na określone stanowiska.

Zaświadczenie z ZUS – dlaczego jest potrzebne

ZUS będzie wydawał zaświadczenia tylko za część okresów, które wymienia Kodeks pracy. Są to okresy, kiedy byłeś objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub opłacałeś składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe oraz okresy, kiedy byłeś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ korzystałeś z tzw. ulgi na start. ZUS wystawi zaświadczenie na podstawie danych zapisanych na koncie ubezpieczonego. Jeżeli na Twoim koncie nie będzie informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń, otrzymasz decyzję odmowną.

PUE/eZUS: jak złożyć wniosek o zaświadczenie

Wniosek składa się elektronicznie przez PUE/eZUS. Po zalogowaniu trzeba wejść w zakładkę „usługi” i wyszukać formularz: „Złożenie wniosku USP… o wydanie zaświadczenia… dla celów doliczania okresów do stażu pracy” (można wpisać USP w wyszukiwarkę). Na przekazanie dokumentu pracodawcy przewidziano aż 2 lata.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025