Waloryzacja emerytur i rent 2025

Waloryzacja świadczeń to coroczny proces, który ma na celu dostosowanie wysokości wypłacanych przez państwo kwot do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i rosnących cen. W 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,5 proc., co oznacza, że wszystkie emerytury i renty wzrosły o ten właśnie procent. To znacznie mniej niż w ubiegłych latach (w 2023 r. było to 14,8 proc., a w 2024 r. — 12,12 proc.).

Wysokość najniższej emerytury w 2025 roku

Po waloryzacji w marcu 2025 roku, najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna oraz renta socjalna wyniosą 1878,91 zł brutto. Oznacza to wzrost o 97,95 zł. Aby otrzymać tę kwotę, konieczne jest posiadanie odpowiedniego stażu pracy – 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie z kolei 1409,18 zł (wzrost o 73,46 zł).

Lista świadczeń objętych waloryzacją w 2025 roku

Oprócz emerytur i rent, waloryzacji uległy również kwoty innych dodatków przyznawanych osobom uprawnionym do emerytur i rent. Od 1 marca 2025 roku wzrosła wartość łącznie 10 świadczeń. Poniżej prezentujemy szczegółową listę wraz z nowymi kwotami:

* Dodatek pielęgnacyjny – 348,23 zł (330,07 zł w 2024 r.);

* Dodatek za tajne nauczanie – 348,23 zł (330,07 zł w 2024 r.);

* Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 522,34 zł (495,11 zł w 2024 r.);

* Dodatek dla sieroty zupełnej – 654,58 zł (620,36 zł w 2024 r.);

* Dodatek kombatancki – 348,23 zł (330,07 zł w 2024 r.);

* Dodatek kompensacyjny – 52,24 zł (49,51 zł w 2024 r.);

* Dodatek do renty inwalidy wojennego – 1333,24 zł (1263,73 zł w 2024 r.);

* Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości – 348,23 zł (330,07 zł w 2024 r.);

* Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy – od 17,46 zł do 330,86 zł (od 16,55 zł do 313,61 zł w 2024 r.);

* Ryczałt energetyczny – od 1 marca: 316,31 zł (299,82 zł w 2024 r.).

Przedsiębiorcy boją się chaosu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.