PiS przedstawia nowe propozycje wyborcze w publikacji "Myśląc Polska".

Kluczowe obietnice to progresywne 800 plus i bon mieszkaniowy do 100 tys. zł na trzecie dziecko

Celem jest poprawa sytuacji demograficznej i wsparcie rodzin.

PiS chciałby progresywnego 800 plus

PiS znowu planuje zmiany w flagowym świadczeniu 800 plus. W dokumentach "Myśląc Polska" z kongresu partii w Katowicach pojawił się pomysł progresji świadczenia w zależności od liczby dzieci w rodzinie. Zgodnie z tym pomysłem, im większa rodzina, tym wyższa kwota świadczenia. Taka zmiana miałaby stanowić dodatkową zachętę dla rodzin wielodzietnych.

Autorzy publikacji postulują również coroczną waloryzację świadczenia 800 plus, aby chronić jego realną wartość przed negatywnym wpływem inflacji. Kolejną propozycją w programie jest zwiększenie zasiłku rodzicielskiego (obecnie 1 tys. zł miesięcznie przez 12 miesięcy po urodzeniu dziecka) oraz podwyższenie zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Celem tych korekt jest ułatwienie młodym rodzinom wychowywania dzieci i poprawa ich sytuacji finansowej. Propozycje te stanowią jeden z głównych elementów pakietu prorodzinnego PiS. Niestety, brakuje konkretnych wyliczeń, które pozwoliłyby ocenić, jakie warianty progresji i waloryzacji byłyby finansowo możliwe do zrealizowania.

Bon mieszkaniowy, 100 tys. zł na trzecie dziecko!

Kolejnym pomysłem dokumencie "Myśląc Polska" jest propozycja Bartosza Marczuka, byłego wiceministra rodziny, który zaproponował wprowadzenie bonu mieszkaniowego dla rodzin, w których rodzą się dzieci. Wysokość świadczenia byłaby uzależniona od liczby dzieci:

Pierwsze dziecko: 40 tys. zł

40 tys. zł Trzecie dziecko: aż 100 tys. zł

Bon ten mógłby zostać przeznaczony na wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowę domu, co znacząco ułatwiłoby młodym rodzinom wejście na rynek nieruchomości.

PiS podkreśla jednak, że nie są to założenia programowe na wybory parlamentarne w 2027 roku, a punkt wyjścia do dyskusji przed nimi.

Odebrać 800 plus NIEPRACUJĄCYM Polakom? Po co NIEROBOM Dawać? A co dzieci są winne?! - Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.