Petycja w Sejmie proponuje rewolucję w 800 plus: jednorazowa wypłata 172 800 zł na dziecko.

Autor petycji argumentuje, że problemy mieszkaniowe są główną przyczyną niskiej dzietności w Polsce.

Dane demograficzne potwierdzają alarmujący spadek współczynnika dzietności w Polsce do rekordowo niskiego poziomu 1,04.

Komisja do Spraw Petycji w Sejmie rozpatrzy wniosek, który ma na celu zachęcenie młodych rodzin do posiadania dzieci poprzez wsparcie finansowe na start.

800 plus nie wspomaga demografii. Do Sejmu wpłynęła petycja o zmiany w programie

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS), w 2024 roku współczynnik dzietności (czyli liczba dzieci na kobietę) w Polsce osiągnął najniższy wynik w historii pomiarów – 1,099. Jeszcze w 1990 roku współczynnik wynosił 1,991, co było bliskie poziomowi zapewniającemu zastępowalność pokoleń, który wynosi ok. 2,1 dziecka na kobietę.

Na demografię miał zaradzić program 500 plus (obecnie 800 plus), który docelowo był kierowany na drugie dziecko. Po jego wprowadzeniu odnotowano jedynie nieznaczny wzrost dzietności. Program rozszerzono jako świadczenie socjalne na każde dziecko, a później podniesiono do 800 plus, więc jego rola jako program wspierający demografię właściwie się zakończyła.

Do Sejmu 19 sierpnia 2025 roku wpłynęła petycja, która wskazuje, że to problemy mieszkaniowe są główną przyczynę niskiej dzietności w Polsce, a dokładniej adekwatne ceny mieszkań do zarobków. Petycja proponuje aby zastąpić program 800 plus jednorazową wypłatą dużej kwoty pieniędzy, która w zamyśle miałaby pomóc w kupnie mieszkania.

Jak wynika z danych BGK i Fundacji Batorego, aż 32 proc. osób w wieku produkcyjnym uważa, że brak warunków mieszkaniowych zniechęca ich do założenia rodziny.

Zamiast 800 plus co miesiąc, jednorazowo ponad 170 tys. zł

Obecnie świadczenie 800 plus, jest wypłacane comiesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia. Petycja, która trafiła do Sejmu, proponuje radykalną zmianę w sposobie wypłacania świadczenia wychowawczego. Zamiast comiesięcznych rat, autor wnioskuje o jednorazową wypłatę 172 800 zł na każde urodzone dziecko. Pomysłodawca argumentuje, że taka forma wsparcia mogłaby realnie poprawić sytuację młodych rodzin, zmagających się z trudnościami mieszkaniowymi.

Kwota to łączna wysokość świadczenia 800 plus, jakie rodzice dostają co miesiąc na dziecko od urodzin do 18. roku życia. Suma ponad 170 tys. zł umożliwiłaby inwestycję w zakup lub budowę własnego domu, co mogłoby zachęcić więcej osób do zakładania rodzin i posiadania dzieci.

Petycja nr BKSP-155-X-668/25 została złożona do Sejmu 19 sierpnia 2025 roku i skierowana do Komisji do Spraw Petycji 27 sierpnia 2025 roku. Na razie nie ustalono terminu posiedzenia, na którym posłowie mieliby zająć się jej rozpatrzeniem.

