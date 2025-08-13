Do Sejmu wpłynęła petycja z projektem ustawy, który wprowadza "800 plus dla emerytów"

Świadczenie miałoby wynagrodzić rodzicom opiekę nad dzieckiem, w czasie gdy nie było zapomogi od państwa w postaci 500/800 plus

Program miałby objąć także 50. latków

800 plus dla emerytów? Do Sejmu trafiła petycja

Program 500 plus wszedł w życie w 2016 roku, z początku przysługiwał jedynie na drugie dziecko. W lipcu 2019 roku program rozszerzono na pierwsze dziecko, a od 2024 roku kwota wsparcia i nazwa programy zmieniły się na 800 plus. Jednak przed 2016 rokiem wielu rodziców nie otrzymywało wsparcia od państwa, a ponosiło koszty wychowywania dzieci. Nowe świadczenie miałoby "wynagrodzić" im wychowywanie dzieci, w czasie gdy nie było państwowej zapomogi.

Do Sejmu w formie petycji trafił projekt, który zakłada, że emeryci, którzy wychowali minimum dwójkę dzieci, otrzymywaliby dodatkowe 800 zł miesięcznie. Z projektu wynika, że każdy z rodziców dostawałby taką kwotę, czyli na małżeństwo emerytów przydałoby dodatkowe 1600 zł!

W przypadku, gdy senior wychowałby jedno dziecko, otrzymywałby 400 zł miesięcznie (małżeństwo otrzymywałoby łącznie 800 zł). Co więcej, projekt bierze pod uwagę nie tylko obecnych emerytów, ale także osoby po 50. roku życia, których dzieci były dorosłe w momencie wprowadzenia programu 500 plus.

Są jednak dwa haczyki. 800 plus nie dla każdego emeryta

W projekcie z petycji zawarto pewien warunek - dzieci danego emeryta musieliby mieć stałą pracę w Polsce i płacić podatki. W petycji założono, że Polak, który ma dziecko "inwestuje w państwo" wychowując podatnika.

Drugi haczyk dotyczy faktu, że to dopiero petycja, która trafiła do Sejmu i teraz zajmą się nią odpowiednie komisje. Ministerstwo Rodziny nie odniosło się jeszcze do propozycji projektu. Roczny koszt wprowadzenia programu oszacowano w petycji na 43 mld zł, a przy obecnej sytuacji budżetowej, trudno oczekiwać, aby rząd taką ustawę zaakceptował.

