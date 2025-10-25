Koniec spadków cen paliw? Od przyszłego tygodnia zaczną rosnąć

Aktualne ceny paliw według Reflex

Prognoza cen detalicznych na ostatni tydzień października (27-31.10.2024) - spodziewane są podwyżki

Ocena obecnej sytuacji na rynku ropy naftowej

Ceny paliw spadały w tym tygodniu

Jak czytamy w komentarzu Urszuli Cieślak i Rafała Zywerta z Reflex.com.pl, od połowy października obserwowane są dynamiczne zmiany ceny ropy i paliw gotowych, co szybko przekłada się na ceny paliw na stacjach. W ubiegłym tygodniu spadły ceny w hurcie, co przełożyło się na spadki cen w detalu nawet o 10 groszy na litrze.

Średnie ceny paliw na dzień 23 października:

Benzyna bezołowiowa 95: 5,84 zł/l (spadek o 4 gr/l)

5,84 zł/l (spadek o 4 gr/l) Benzyna bezołowiowa 98: 6,59 zł/l (spadek o 4 gr/l)

6,59 zł/l (spadek o 4 gr/l) Olej napędowy: 5,92 zł/l (spadek o 5 gr/l)

5,92 zł/l (spadek o 5 gr/l) Autogaz: 2,63 zł/l (spadek o 3 gr/l)

Ceny paliw zaczną rosnąć w przyszłym tygodniu

Jak oceniają eksperci Reflex.com.pl wzrost cen ropy naftowej zwiększa ryzyko podwyżek cen na stacjach w nadchodzących tygodniach. Urszula Cieślak i Rafał Zywert prognozują, że najbardziej podrożeją benzyna i olej napędowy – średnio o 4 i 6 groszy na litrze.

Prognozowane średnie ceny detaliczne na 44 tydzień roku (27-31.10.2024) prezentują się następująco:

PB95 - 5.88 (+0.04) zł/l

- 5.88 (+0.04) zł/l Pb98 - 6.63 (+0.04) zł/l

- 6.63 (+0.04) zł/l ON - 5.98 (+0.06) zł/l

- 5.98 (+0.06) zł/l LPG - 2.63 (0.00) zł/l

Wpływ ropy naftowej na ceny paliw w Polsce

Jak czytamy w komentarzu Reflex, grudniowa seria kontraktów na ropę Brent utrzymuje się na poziomie powyżej 66,40 dolarów za baryłkę. Z kolei przed tygodniem notowania ropy Brent oscylowały wokół 60 dolarów za baryłkę.

Na wzrost cen ropy wpływ miało ogłoszenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa sankcji na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe – Rosnieft i Lukoil – oraz ich spółki zależne. Jak piszą analitycy Reflex, miało to spowodować wzrost cen ropy na światowych rynkach o ponad 5 proc.

- Decyzja USA ze względu na ryzyko sankcji wtórnych powinna również zmusić największego odbiorcę rosyjskiej ropy naftowej droga morską (Indie) do dywersyfikacji dostaw ropy rosyjskiej. W III kwartale tego roku Indie importowały średnio 1,7 mln bbl/d rosyjskiej ropy naftowej co stanowiło około 33% całkowitego importu ropy naftowej przez Indie. Około 45% rosyjskiego eksportu ropy naftowej droga morską trafiało właśnie do Indii - czytamy w komentarzu Reflex.com.pl.

