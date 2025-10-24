Od 1 stycznia do 20 października 2025 r. policja zatrzymała ponad 13,8 tys. kierowców łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, co jest sygnałem rosnącego problemu recydywy.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada pilne rozwiązania, w tym powołanie zespołu, aby skuteczniej walczyć z wielokrotnym łamaniem sądowych zakazów.

W 2025 roku policja zatrzymała ponad 63,8 tys. praw jazdy, co pokazuje skalę problemu nieprzestrzegania przepisów i podkreśla potrzebę pilnych działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach.

Ponad 13,8 tys. zatrzymanych kierowców mimo zakazu

Jak przekazała podkom. Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji, od 1 stycznia do 20 października 2025 r. funkcjonariusze zatrzymali 13 829 kierowców, wobec których orzeczony był zakaz prowadzenia pojazdów. To poważny sygnał dla służb i resortu sprawiedliwości, który już pod koniec września zapowiedział powołanie specjalnego zespołu do opracowania metod skuteczniejszej walki z notorycznymi łamiącymi zakazy.

Ministerstwo sprawiedliwości: problem wymaga pilnych rozwiązań

Resort podkreśla, że zjawisko wielokrotnego łamania sądowych zakazów jest coraz poważniejsze. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2024 roku sądy orzekły zakaz prowadzenia pojazdów wobec 13 084 kierowców, natomiast tylko w pierwszej połowie 2025 roku – już wobec 7 601 osób. Ministerstwo zaznacza, że konieczne są nowe narzędzia prawne i techniczne, które pozwolą skuteczniej egzekwować zakazy oraz uniemożliwić recydywistom powrót za kierownicę.

Czym różni się zatrzymanie prawa jazdy od sądowego zakazu?

Warto przypomnieć, że zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest przez sąd na podstawie Kodeksu karnego wobec osób, które dopuściły się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Chodzi m.in. o przypadki spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia, prowadzenie w stanie nietrzeźwości czy spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym.

Natomiast zatrzymanie prawa jazdy przez policję reguluje Prawo o ruchu drogowym. Funkcjonariusz ma obowiązek lub możliwość odebrania dokumentu w określonych sytuacjach, np. gdy kierowca przekroczy prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, przewozi zbyt wielu pasażerów, przekroczy limit punktów karnych lub istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu.

Ponad 63 tys. zatrzymanych praw jazdy w 2025 roku

Jak poinformowała KGP, w okresie od 1 stycznia do 20 października 2025 r. policjanci zatrzymali 63 818 praw jazdy. Dla porównania – w tym samym czasie 2024 roku było to 61 284 przypadki. W obu latach ponad 20 tys. zatrzymań wynikało z przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym.

