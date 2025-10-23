Otwarto ostatni odcinek S3 Świnoujście-Dargobądz, co oznacza, że kierowcy mają już do dyspozycji kompletną, dwujezdniową trasę z Bałtyku do granicy z Czechami.

Nowy odcinek S3, o wartości blisko 689 mln zł, eliminuje uciążliwe objazdy i łączy się z tunelem pod Świną, ułatwiając dojazd do Świnoujścia i terminalu promowego.

Droga ekspresowa S3 to strategiczny kręgosłup komunikacyjny Polski, łączący autostrady A6, A2 i A4, co usprawnia ruch turystyczny i logistykę towarową.

S3 jest kluczowym fragmentem europejskiego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk (TEN-T), wzmacniając konkurencyjność portów Szczecin-Świnoujście i usprawniając międzynarodową wymianę handlową

Ostatni odcinek S3 otwarty. Co to oznacza dla kierowców?

Kierowcy mogą już korzystać z ostatniego, wyczekiwanego fragmentu trasy S3 między Świnoujściem a Dargobądzem. Jak informuje Portal Samorządowy, oddanie do użytku tej części drogi oznacza, że podróżujący mają do dyspozycji kompletną, dwujezdniową trasę szybkiego ruchu od samego wybrzeża Bałtyku aż do granicy z Czechami.

To historyczny moment dla polskiej infrastruktury. Nowy odcinek bezpośrednio łączy się z oddanym do użytku w 2023 roku tunelem pod Świną, zapewniając płynny i stały dostęp do wyspy Uznam oraz terminalu promowego. Dla kierowców oznacza to koniec z uciążliwymi objazdami i kolizyjnymi skrzyżowaniami na starej drodze krajowej nr 3.

W ramach inwestycji o wartości blisko 689 mln zł powstały cztery nowe węzły drogowe – Świnoujście, Świnoujście Terminal LNG, Świnoujście Łunowo oraz Międzyzdroje – które znacząco usprawniają ruch lokalny i dojazd do kluczowych punktów regionu. Warto jednak pamiętać, że na fragmencie trasy przebiegającym przez Woliński Park Narodowy obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h, a prace wykończeniowe przy jezdniach dodatkowych i węźle LNG potrwają do końca roku.

Jakie znaczenie ma droga ekspresowa S3 dla Polski?

Ukończenie S3 to znacznie więcej niż tylko nowa droga nad morze. To strategiczny kręgosłup komunikacyjny zachodniej części kraju. Trasa liczy łącznie 470 kilometrów i stanowi najważniejszą arterię drogową w układzie południkowym, biegnąc w pobliżu takich miast jak Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Legnica. Jej kluczowa rola polega na spinaniu ze sobą najważniejszych autostrad w Polsce, które biegną ze wschodu na zachód.

Cała droga ekspresowa S3, łącząc autostrady A6, A2 i A4, tworzy spójny i wydajny system transportowy, który ułatwia podróże turystyczne z południa Polski nad Bałtyk oraz usprawnia logistykę towarową. Dla polskiej gospodarki oznacza to przede wszystkim wzmocnienie konkurencyjności zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście, które zyskały szybkie i bezpośrednie połączenie z przemysłowym zapleczem kraju.

Dlaczego trasa S3 to kluczowy korytarz transportowy dla Europy?

Znaczenie drogi S3 wykracza daleko poza granice Polski. Inwestycja ta jest kluczowym fragmentem Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (TEN-T) oraz częścią międzynarodowej trasy E65, która łączy szwedzkie Malmö z grecką Chanią. To sprawia, że polski odcinek staje się newralgicznym punktem na mapie logistycznej kontynentu.

Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka: „To więcej niż droga - to infrastruktura, która poprzez porty Szczecin-Świnoujście łączy północ z południem Europy. Jej uruchomienie znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności naszych portów i otwiera nowe perspektywy rozwoju dla całego regionu”.

Droga ekspresowa S3, stanowiąc efektywne połączenie północ-południe, jest więc strategicznym impulsem rozwojowym nie tylko dla Pomorza Zachodniego, ale dla całej europejskiej wymiany handlowej w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk. Dowodem na to są liczby: sam terminal promowy w Świnoujściu obsługuje rocznie blisko pół miliona ciężarówek na połączeniach ze Szwecją, a teraz ich droga na południe Europy stała się znacznie szybsza i efektywniejsza.

