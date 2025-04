Jak podwyższyć swoją emeryturę

Są sposoby na podwyższenie sobie emerytury. I nie jest to tylko coroczna rządowa waloryzacja emerytur. Okazuje się, że są także inne możliwości. Na przykład osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 mają szansę na wyższą emeryturę dzięki ponownemu przeliczeniu jej przez ZUS. Potrzebne do tego są dokumenty potwierdzające staż pracy lub wynagrodzenie. Może to być stara książeczka wojskowa, ale i świadectwa pracy, umowy, wpisy w legitymacji, kopie list płac, a nawet stary dowód osobisty z notatkami o zatrudnieniu. Świadczenie mogą podnieść i młodsi seniorzy. Wysokość emerytury zależy m.in. od składek, stażu i momentu zgłoszenia chęci zakończenia aktywności zawodowej . ZUS waloryzuje składki emerytalne 1 czerwca. Wniosek o emeryturę złożony po tej waloryzacji może dać emeryturą wyższą nawet o 500 zł. Warto też pamiętać o tym, by opłaca się jak najdłużej pozostać na etacie, bo dodatkowy rok pracy to wzrost emerytury aż o 10-15 proc. Jest jeszcze jeden sposób na zwiększenie budżetu podczas przechodzenia na emeryturę. Należy rozwiązać umowę o pracę dzień lub dwa przed końcem lipca i złożyć wniosek o emeryturę jeszcze w lipcu. Wówczas można otrzymać wynagrodzenie z pracy za lipiec i emeryturę z ZUS, a także odprawę i ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Rządowa podwyżka emerytur

Przypomnijmy, że emerytury podlegają corocznej rządowej waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji poznajemy w lutym, a wyższe emerytury wypłacane są w marcu. W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,5 proc. Dla porównania rok wcześniej było to 12,12 proc. Skąd taka różnica? Wskaźnik waloryzacji zależy od rocznej inflacji i wzrostu wynagrodzeń. Im te parametry są wyższe, tym wyższe podwyżki emerytur. Zatem warto wiedzieć, w jaki sposób poza waloryzacją można podwyższyć swoją emeryturę.

PTNW Henryka Bochniarz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.