Nowa kolekcja Esmara® w Lidlu to stylowe i funkcjonalne ubrania na jesień dla kobiet i mężczyzn, z licznymi promocjami.

Wśród damskich propozycji znajdziesz m.in. kurtki pikowane z recyklingu za 69,99 zł, botki za 59,99 zł oraz swetry z dzianiny za 34,99 zł.

Męska kolekcja Esmara Men® to m.in. kurtka termoaktywna za 99,99 zł i bluzy polarowe za 39,99 zł, zapewniające komfort i ciepło.

Wiele produktów wykonano z materiałów pochodzących z recyklingu lub biobawełny, a także wyposażono w wodoodporne wykończenie.

Ciepło i styl na co dzień

Kurtka pikowana Esmara® dostępna będzie w promocji 20 zł taniej, za jedyne 69,99 zł/szt. Wykonana w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu, dostępna w trzech modnych kolorach: białym, czarnym i szałwiowym. Wodoodporne wykończenie BIONIC-FINISH® ECO zapewni ochronę przed jesienną aurą. Dla osób, które cenią sobie komfort termiczny, idealna będzie kurtka pikowana lub termoaktywna Esmara® również w cenie 79,99 zł/szt. (20 zł taniej). Stylowy jesienny look dopełnią botki damskie Esmara® ( 59,99 zł/para - 20 zł taniej), dostępne w wersji beżowej lub czarnej, wykonane z miękkiego pluszu.

Wygodne fasony i miękkie tkaniny

Spodnie o wyglądzie skóry Esmara® ( 39,99 zł/para) z wysokim stanem i wąskim krojem dodadzą charakteru każdej stylizacji. Fanki wygody z pewnością docenią legginsy z biobawełny Esmara® ( 14,99 zł/para). Spódnica o wyglądzie skóry Esmara® ( 39,99 zł/szt.) świetnie skomponuje się zarówno z botkami, jak i sneakersami.

Na chłodniejsze dni idealnie sprawdzi się sweter damski Esmara® ( 34,99 zł/szt.) z modnej żeberkowej dzianiny, dostępny w bordowym, czarnym i beżowym kolorze, wykonany w 65% z materiałów pochodzących z recyklingu. Natomiast elegancji i przytulności doda kardigan damski bouclé Esmara® ( 49,99 zł/szt.) w jasnym lub ciemnym odcieniu.

Dla miłośniczek kobiecej swobody Lidl przygotował spodnie palazzo Esmara® ( 39,99 zł/para) z szeroką nogawką i wysokim stanem, dostępne w czerni, bieli lub czerwieni. Całość oferty dopełni dres welurowy Esmara® ( 64,99 zł/zestaw).

Męska kolekcja Esmara Men® - funkcjonalność i styl na chłodniejsze dni

Kurtka termoaktywna męska Esmara Men® ( 99,99 zł/szt. - 20 zł taniej) zapewni komfort termiczny nawet w mroźne dni – jest wodoodporna, wiatroszczelna i wyposażona w elastyczny sznurek ze stoperem. Męska kurtka z kapturem ( 79,99 zł/szt.) to uniwersalny model na co dzień. Lidl przygotował też bluzy polarowe Esmara Men® ( 39,99 zł/szt.) oraz klasyczne zestawy dresowe – bluzę ( 39,99 zł/szt.) i spodnie ( 29,99 zł/para), które tworzą idealny komplet do weekendowego relaksu.

