Vollmart otwiera 12. sklep w Przemyślu, dynamicznie rozwijając sieć hard dyskontów w Polsce.

Oferuje ok. 1200 produktów spożywczych i przemysłowych w niskich cenach, sprzedając je prosto z palet.

Polska marka stawia na prostotę zakupów i brak gazetek promocyjnych, przyciągając klientów indywidualnych i firmy.

Vollmart planuje dalszą ekspansję, dążąc do stworzenia ogólnopolskiej alternatywy dla największych dyskontów.

Vollmart rozwija sieć sklepów

Polska sieć hard dyskontów Vollmart systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku spożywczo-przemysłowym. Najnowszy sklep został otwarty w Przemyślu. To już dwunasta placówka tej marki w kraju i kolejny krok w realizacji strategii ekspansji, która obejmuje miasta średniej wielkości.

W ostatnich miesiącach sieć uruchomiła także sklepy w Dębicy i Białej Podlaskiej, zwiększając tym samym zasięg do ponad miliona mieszkańców w promieniu 50 km od nowych lokalizacji.

Zakupy proste, szybkie i tanie

Vollmart stawia na maksymalną prostotę i wygodę zakupów. Klienci mogą kupować produkty w dowolnych ilościach, bez formalności czy kart członkowskich. W ofercie znajduje się około 1200 produktów – od artykułów spożywczych, przez chemię gospodarczą, po produkty chłodnicze i przemysłowe.

Model sprzedaży, który przyciąga klientów i firmy

Wyróżnikiem Vollmart jest brak klasycznej gazetki promocyjnej oraz ograniczona liczba dekoracji i wyposażenia. Towary sprzedawane są prosto z palet i kartonów, co pozwala redukować koszty operacyjne i utrzymywać najniższe ceny na rynku. Coraz większą grupę klientów stanowią również firmy, które doceniają oszczędności w porównaniu z zakupami w hurtowniach.

Polska marka z europejskimi ambicjami

Vollmart to w pełni polska sieć rozwijana przez Brand Distribution Group – dystrybutora FMCG działającego w kilku krajach Europy. Pierwszy sklep otwarto w lutym 2021 roku w Siedlcach, a już wtedy zapowiadano, że kolejne placówki będą powstawać w miastach liczących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców.

Obecnie sieć konsekwentnie realizuje plan rozwoju. Celem jest stworzenie ogólnopolskiej marki, która stanie się rozpoznawalną alternatywą dla największych dyskontów. Vollmart udowadnia, że polska sieć może skutecznie rywalizować z Biedronką czy Dino. Dzięki prostemu modelowi działania, współpracy z lokalnymi dostawcami i niskim cenom, marka zyskuje coraz większe grono lojalnych klientów.

