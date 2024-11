Spis treści

Bogaty pakiet świąteczny dla pracowników

W ramach tegorocznej akcji świątecznej pracownicy Biedronki otrzymają nie tylko bogate paczki o wartości ponad 600 złotych, ale także specjalne zasilenie e-kodów na zakupy. Kwota doładowania będzie zależeć od progu dochodowego i wyniesie od 590 do 650 złotych. Na same e-kody sieć przeznaczy ponad 51 milionów złotych.

Co znajdzie się w paczkach dla pracowników sieci Biedronka? Każdy zatrudniony otrzyma wysokiej jakości zestaw trzech patelni Tefal, praktyczny przyprawnik z 12 słoiczkami wraz z zestawem przypraw idealnych do świątecznych potraw, a także wybór słodyczy. Jednak to nie wszystko – firma pamięta również o dzieciach swoich pracowników.

Prezenty dla dzieci pracowników Biedronki

Biedronka przygotowała aż cztery różne warianty paczek dla najmłodszych, dostosowane do wieku odbiorców. Najmłodsze dzieci (0-2 lata) otrzymają edukacyjne zabawki wspierające rozwój, w tym kolorowe wielorybki do kąpieli i interaktywnego lwa Leonardo. Dla dzieci w wieku 3-6 lat przygotowano między innymi edukacyjne plakaty anatomiczne i świecącą maskotkę żyrafy.

Starsze dzieci (7-10 lat) znajdą w swoich paczkach kreatywne zestawy łączące zabawę z nauką, w tym grę słowną "Pomysłówka" i szpiegowski długopis. Nastolatkowie (11-18 lat) mogą liczyć na nowoczesne gadżety, takie jak bezprzewodowe słuchawki Twins Core, uniwersalny statyw do telefonu oraz praktyczny kubek termiczny.

Pracownicy Biedronki współtworzyli listę prezentów

"Na paczki świąteczne czekają z utęsknieniem nie tylko pracownicy, ale też ich dzieci. W tym roku ponad 8 tysięcy pracowników pomogło nam stworzyć listę wymarzonych prezentów" - podkreśla Agnieszka Sokołowska, dyrektorka ds. komunikacji wewnętrznej w sieci Biedronka.

Dodatkowe atrakcje dla zespołów sklepów Biedronka

Świąteczne upominki trafią do pracowników już na początku grudnia, ale to nie koniec niespodzianek. W ramach pakietu świątecznego każdy zespół otrzyma także specjalny budżet na organizację przyjęcia świąteczno-noworocznego, które można zorganizować według własnych preferencji do końca lutego. To kolejny element programu socjalnego Biedronki, który obejmuje ponad 20 różnych benefitów skupionych wokół zdrowia, rodziny, edukacji oraz sportu i rekreacji.