Utrzymanie Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy kosztowało Polaków 1,8 mld zł.

W ciągu 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy, budżet kancelarii wzrósł ponad dwukrotnie, a liczba zatrudnionych zwiększyła się.

Dużą część budżetu stanowią koszty utrzymania prezydenckich rezydencji.

Czy Kancelaria Prezydenta jest najdroższa w utrzymaniu w Polsce? Sprawdź, porównując ją z innymi.

Ile kosztuje Kancelaria Prezydenta? Budżet wzrósł ponad dwukrotnie

Analiza finansów Kancelarii Prezydenta, którą przytacza "Fakt", pokazuje dynamiczny wzrost wydatków w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Budżet urzędu obsługującego głowę państwa zwiększył się z 133,5 mln zł w 2015 roku do blisko 300 mln zł planowanych na rok 2025. To ponad dwukrotny wzrost.

Jak wyliczyli dziennikarze, suma wydatków jest jeszcze bardziej imponująca. "Nie licząc tegorocznego budżetu, utrzymanie Kancelarii Prezydenta od 2015 r. pochłonęło blisko 1,8 mld zł" – podaje "Fakt". Wraz z rosnącym budżetem zwiększyła się również liczba etatów. W 2015 roku w Kancelarii Prezydenta zatrudnionych było niespełna 380 osób, podczas gdy w przyszłym roku liczba ta ma wzrosnąć do 420.

Co składa się na budżet Kancelarii Prezydenta?

Kluczowym pytaniem, jakie nasuwa się po analizie tak wysokich kwot, jest to, na co dokładnie przeznaczane są te środki. Jak wskazuje "Fakt", znaczącą część wydatków pochłaniają koszty związane z utrzymaniem licznych prezydenckich nieruchomości. W skład majątku, którym zarządza Kancelaria, wchodzą tak prestiżowe obiekty jak Belweder w Warszawie, zamek w Wiśle, dworek w Ciechocinku oraz rezydencja na Mierzei Helskiej.

Gazeta zaznacza, że Kancelaria zarządza również rezydencją Belweder-Klonowa w stolicy. Utrzymanie tych historycznych i reprezentacyjnych budynków generuje stałe, wysokie koszty, które w istotny sposób obciążają analizowany budżet Andrzeja Dudy.

Koszty Kancelarii Prezydenta na tle innych urzędów

Aby w pełni ocenić skalę wydatków na Kancelarię Prezydenta, kluczowe jest umieszczenie ich w odpowiednim kontekście, czyli porównanie z budżetami innych najważniejszych instytucji państwowych. Analiza przytoczona przez "Fakt" dostarcza takich danych i pokazuje, że choć budżet głowy państwa jest wysoki, nie jest on największy w administracji centralnej.

Okazuje się, że znacznie większymi środkami dysponują inne urzędy. Chociaż planowane na 2025 rok niemal 300 mln zł na Kancelarię Prezydenta to duża kwota, to budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekracza w tym roku 700 mln zł, a utrzymanie Kancelarii Sejmu to koszt aż 850 mln zł. W tym zestawieniu budżet Kancelarii Senatu jest niższy i wynosi 250 mln zł.

Takie porównanie rzuca nowe światło na koszty Kancelarii Prezydenta. Pokazuje, że utrzymanie aparatu administracyjnego wspierającego parlament i rząd generuje znacznie wyższe wydatki. Mimo to, dynamiczny wzrost budżetu i zatrudnienia w Kancelarii Prezydenta w ciągu ostatniej dekady pozostaje faktem, który budzi publiczne zainteresowanie i skłania do pytań o efektywność oraz celowość ponoszonych kosztów.

best duda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.