Biedronka robi prezenty! Pracownicy ujawnili, co dostali od firmy na święta

Mega prezenty dla pracowników Biedronki

Biedronka w oficjalnym komunikacie poinformowała o świątecznych prezentach, jakimi obdarowała swoich pracowników i ich dzieci. Dodatkowo, oprócz paczek, pracownicy dyskontu otrzymali e-kody, które można wykorzystać na zakupy w sieci Biedronka lub Hebe. Kwoty wynoszą od 590 do 650 zł. Jeden z użytkownik TikToka, który pracuje w Biedronce, już pokazał, co otrzymał w prezencie.

"I takie słodkie pudełeczko, »Wesołych Świąt« pisze, a w środku znajduje się... cukiereczki różne... bardzo pięknie zapakowane" - mówi na nagraniu pracownik Biedronki. Na sam koniec z pracowniczego prezentu świątecznego z kartonu wyciągnął zestaw trzech patelni marki Tefal.Tiktoker na koniec filmu na temat paczki świątecznej od firmy przyznał, że sieć przygotowała nie tylko prezenty w formie fizycznej. "A oprócz patelni dostaliśmy też 600 zł zasilenia do wydania w Biedronce na zakupy, więc całkiem spoko" - dodał.

Filmik zebrał już kilkaset tysięcy wyświetleń. Internauci są pozytywnie zaskoczeni paczkami świątecznymi dla pracowników Biedronki - podaje serwis wp.pl. Pod nagraniem na TikToku pojawiło się masę komentarzy. -"Co jak co , ale na paczki dla pracowników nie żałują , super paka !, "no paczka naprawdę wypas ", "jeszcze bon na 6 stów? mega paczka" - to tylko niektóre z nich.

Paczki dla dzieci pracowników Biedronki

Biedronka przygotowała paczki, dostosowane do czterech kategorii wiekowych, dla dzieci. Pracownica Biedronki publikująca na TikToku pod nickiem "niebanalnamatka" pokazała, co dostali jej synowie. W przypadku dzieci w wieku od 11 do 18 lat, Biedronka włożyła do prezentu świątecznego: statyw do telefonu, kabel do ładowarki 3w1, słuchawki bezprzewodowe, kubek termiczny marki, układanka logiczna, gra Triominos - pisze serwis biznes.interia.pl. Młodsze dzieci, mające od 3 do 6 lat, dostały od Biedronki w ramach świątecznej paczki pracowniczej: zabawkę pluszową, kolorowankę w rolce, grę Tekitoua, grę sensoryczną, plakaty edukacyjne.