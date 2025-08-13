Kilka kont OKI dla jednej osoby – możliwe, ale z jednym wspólnym limitem 100 tys. zł zwolnienia z podatku

Osobiste Konta Inwestycyjne: rewolucja w oszczędzaniu Polaków

Program Osobistych Kont Inwestycyjnych to jeden z flagowych projektów rządu Donalda Tuska mający na celu popularyzację inwestowania wśród Polaków. Minister Andrzej Domański w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" ujawnił kluczowe szczegóły dotyczące funkcjonowania OKI.

Zgodnie z koncepcją MF, każdy Polak będzie mógł inwestować bez płacenia podatku od zysków kapitałowych do określonych limitów. To znacząca zmiana w porównaniu z obecnym systemem podatkowym, gdzie każdy zysk z inwestycji podlega 19-proc. podatkowi.

Kilka kont OKI z jednym limitem – elastyczność dla inwestorów

Minister Domański potwierdził możliwość posiadania kilku Osobistych Kont Inwestycyjnych przez jedną osobę.

Jest taka możliwość, żeby mieć więcej niż jedno konto OKI. W mojej ocenie kilka OKI może być dla klienta bardziej korzystne. Chcemy, aby klient miał wybór

– wyjaśnił szef resortu finansów.

Kluczowe zastrzeżenie dotyczy jednak limitów – wszystkie konta będą objęte wspólnym pułapem 100 tys. zł zwolnienia z podatku. To oznacza, że niezależnie od liczby posiadanych OKI, inwestor nie zapłaci podatku od zysków do łącznej kwoty 100 tys. zł zgromadzonej na wszystkich kontach.

Podwójny system limitów w ramach OKI

Program Osobistych Kont Inwestycyjnych przewiduje dwupoziomowy system limitów dostosowany do różnych rodzajów inwestycji:

Limit 25 tys. zł – dotyczy bezpiecznych inwestycji, takich jak lokaty bankowe i obligacje skarbowe. Te instrumenty finansowe charakteryzują się niskim ryzykiem i przewidywalnymi zyskami. Limit 100 tys. zł – obejmuje bardziej dynamiczne formy inwestowania, w tym akcje spółek, fundusze inwestycyjne oraz planowane do wprowadzenia ETF-y (fundusze notowane na giełdzie).

Minister Domański podkreślił, że kwota 100 tys. zł "jest dobrze dobrana" i prawdopodobnie nie ulegnie zmianie w trakcie prac legislacyjnych.

Środki zgromadzone na Osobistych Kontach Inwestycyjnych powyżej limitu 100 tys. zł będą podlegały podatkowi od aktywów. Według szacunków Ministerstwa Finansów stawka tego podatku wyniesie około 0,8-0,9 proc. rocznie.

Chcemy, aby stawka podatku była stabilna i bardzo transparentna. W Szwecji podatek jest odnoszony do rentowności szwedzkich obligacji skarbowych, chcemy, aby u nas było to podobnie

– wyjaśnił minister Domański.

Nowy system podatkowy ma być znacznie korzystniejszy niż obecny 19-proc. podatek od zysków kapitałowych, szczególnie dla długoterminowych inwestorów.

Harmonogram wprowadzenia programu OKI

Minister finansów przedstawił ambitny harmonogram wdrożenia Osobistych Kont Inwestycyjnych:

Najbliższe tygodnie – wpisanie projektu ustawy o OKI do wykazu prac legislacyjnych rządu

– wpisanie projektu ustawy o OKI do wykazu prac legislacyjnych rządu Następne miesiące – przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem branży finansowej

– przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem branży finansowej Połowa 2026 roku – uruchomienie pierwszych Osobistych Kont Inwestycyjnych

Ten harmonogram oznacza, że polscy inwestorzy będą musieli poczekać jeszcze około roku na możliwość skorzystania z nowego programu oszczędnościowego.

Wsparcie dla rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych

Oprócz prac nad OKI, Ministerstwo Finansów rozwija szerszy program wsparcia polskiego rynku kapitałowego. Minister Domański zapowiedział wprowadzenie ETF-ów (Exchange Traded Funds) – niskokosztowych funduszy inwestycyjnych śledzących indeksy giełdowe.

Resort pracuje również nad wsparciem dla funduszy Venture Capital i Private Equity, które inwestują w innowacyjne przedsięwzięcia i wspierają rozwój polskich startupów.

Zmiany w IKZE i stanowisko wobec propozycji prezydenta

Minister Domański zapowiedział również podniesienie limitu wpłat na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Obecnie limit wynosi nieco ponad 10,4 tys. zł dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jednocześnie szef MF skrytykował prezydenckie propozycje podatkowe dotyczące zwolnienia z PIT rodzin z dziećmi.

Mój sprzeciw budzą rozwiązania, na których nie korzystają ci słabiej zarabiający, a korzyści kierowane są dla tych najlepiej zarabiających

– ocenił minister Domański.

Program Osobistych Kont Inwestycyjnych może stać się przełomem w popularyzacji kultury inwestowania wśród Polaków, oferując atrakcyjne warunki podatkowe i elastyczność w zarządzaniu oszczędnościami.

