Paczki świąteczne i kupony rabatowe. Lidl hojnie obdarował swoich pracowników

Świąteczne prezenty dla pracowników Lidla

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Lidl przygotował dla swoich pracowników kilka niespodzianek. W grudniu każdy z nich otrzyma upominek świąteczny, których łączna wartość wyniosła ponad 832 300 zł. Dodatkowo Lidl po raz kolejny zaprosił swoich pracowników do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie wielkiej akcji promocyjnej aplikacji Lidl Plus, w ramach której otrzymali oni kupony rabatowe o łącznej wartości 1 000 zł na zakupy w sklepach sieci. Promocja skierowana jest do pracowników oraz współpracowników Lidl Polska, a także osób zatrudnionych przez niektórych kontrahentów.

Paczki dla dzieci pracowników Lidla

Lidl tradycyjnie przygotował także atrakcyjne pakiety świąteczne dla dzieci pracowników. W tym roku sieć zamówiła łącznie około 22 700 sztuk paczek dla najmłodszych, których wartość wyniosła ponad 4 820 000 zł. Prezenty otrzymają wszystkie dzieci pracowników do 13. roku życia. Pakiety są zróżnicowane ze względu na wiek obdarowanych: są to 4 rodzaje paczek z uwzględnieniem odmiennych potrzeb i upodobań maluchów. W pakietach znajdą się m.in. tablica interaktywna, puzzle drewniane oraz gry. Starsze dzieci mogą również spodziewać się słodkości.

Lidl - wysokie zarobki i liczne benefity

Od lipca 2024 r. pracownicy sklepów zarabiają od 4 750 zł brutto do 6 150 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę. Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, po podwyżkach wynosi ona od 5 200 zł brutto do 6 700 zł brutto. Z kolei menedżerowie sklepów mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 7 400 zł brutto. Wszystkim menedżerom przysługuje komfortowy samochód służbowy. Dodatkowo, sieć gwarantuje szeroki pakiet benefitów pozapłacowych, takich jak: prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia, wyprawki „dla maluszka” oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego, a także roczne ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmujące nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia.