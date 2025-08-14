Kursy walut 14.08.2025. Złoty z lekkimi stratami

Konrad Karpiuk
2025-08-14 9:44

Kursy walut 14.08.2025. Za eur (EUR) zapłacimy 4,26 zł; za dolara (USD) 3,65 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,52 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,95 zł. Polska waluta nieznacznie traci wobec głównych walut.

Kursy walut. Euro

Autor: Shutterstock Kursy walut. Euro

Kursy walut 14.08.2025. Złoty z nieznacznymi stratami

O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o inflacji w lipcu w Polsce, co może wpłynąć na kurs polskiej waluty. Póki co, euro zalicza wzrost wobec złotego o nieco ponad 0,25 groszy (cena dalej utrzymuje się na poziomie 4,26 zł). Dolar zaczął rosnąć i jest droższy o ponad grosz. Nieznacznie spadł za to frank szwajcarski (o ok. 0,30 groszy), ale dalej utrzymuje się na poziomie 4,52 zł. Funt szterling zalicza kosmetyczne wahania i kosztuje 4,95 zł.

Kursy walut 14.08.2025 [FOREX 09:30]

  • EUR/PLN 4,2587
  • USD/PLN 3,6461
  • CHF/PLN 4,5208
  • GBP/PLN 4,9530

Co wpłynie na kurs walut 14.08.2025

Dla kursu złotego kluczowe będą dane o inflacji GUS. Na europejską walutę wpłynąć mogą dane ze strefy euro o produkcji przemysłowej w czerwcu, oraz o PKB w II kwartale. Dla franka szwajcarskiego kluczowa będzie publikacja danych o inflacji producenckiej w lipcu.

Z kolei w Wielkiej Brytanii zostaną podane dane o produkcji przemysłowej w czerwcu, PKB w II kwartale, miesięcznym PKB i bilansie handlu zagranicznego w czerwcu, co może zachwiać funtem szterlingiem. Dla USA kluczowe będą dane o inflacji producenckiej w lipcu, tygodniowa zmiana zapasów gazu i wystąpienia szefa Fed z Richmond.

