Kursy walut 14.08.2025. Złoty z nieznacznymi stratami

O godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o inflacji w lipcu w Polsce, co może wpłynąć na kurs polskiej waluty. Póki co, euro zalicza wzrost wobec złotego o nieco ponad 0,25 groszy (cena dalej utrzymuje się na poziomie 4,26 zł). Dolar zaczął rosnąć i jest droższy o ponad grosz. Nieznacznie spadł za to frank szwajcarski (o ok. 0,30 groszy), ale dalej utrzymuje się na poziomie 4,52 zł. Funt szterling zalicza kosmetyczne wahania i kosztuje 4,95 zł.

Kursy walut 14.08.2025 [FOREX 09:30]

EUR/PLN 4,2587

4,2587 USD/PLN 3,6461

3,6461 CHF/PLN 4,5208

4,5208 GBP/PLN 4,9530

Co wpłynie na kurs walut 14.08.2025

Dla kursu złotego kluczowe będą dane o inflacji GUS. Na europejską walutę wpłynąć mogą dane ze strefy euro o produkcji przemysłowej w czerwcu, oraz o PKB w II kwartale. Dla franka szwajcarskiego kluczowa będzie publikacja danych o inflacji producenckiej w lipcu.

Z kolei w Wielkiej Brytanii zostaną podane dane o produkcji przemysłowej w czerwcu, PKB w II kwartale, miesięcznym PKB i bilansie handlu zagranicznego w czerwcu, co może zachwiać funtem szterlingiem. Dla USA kluczowe będą dane o inflacji producenckiej w lipcu, tygodniowa zmiana zapasów gazu i wystąpienia szefa Fed z Richmond.

