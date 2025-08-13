Kursy walut 13.08.2025

Kursy walut 13.08.2025. Przed podaniem odczytu GUS polskiego PKB w drugim kwartale 2025 roku, polska waluta rośnie względem dolara który spadł o niecały grosz. Euro utrzymuje się na poziomie 4,26 zł; a frank szwajcarski spadł do 4,52 zł. Nieznaczny spadek zalicza również funt szterling - dalej znacznie poniżej 5 zł i kosztuje 4,92 zł.

Kursy walut 13.08.2025 [FOREX 10:00]

EUR/PLN 4,2561

4,2561 USD/PLN 3,6316

3,6316 CHF/PLN 4,5238

4,5238 GBP/PLN 4,9233

Co wpłynie na kursy walut 13.08.2025?

Dla polskiej waluty kluczowe będą dane GUS o PKB w II kwartale, który będą opublikowane koło godziny 10. Z kolei dla euro kluczowe będą dane o inflacji konsumenckiej w lipcu. Ważne dane dla dolara, to informacje o wnioskach na kredyty hipoteczne, tygodniowa zmiana zapasów paliw, a także wystąpienia szefów Fed z Richmond, Chicago i Atlanty.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.