Kursy walut 13.08.2025. Złoty rośnie przed podaniem danych o PKB

Konrad Karpiuk
2025-08-13 10:05

Kursy walut 13.08.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,26 zł (PLN). Za dolara (USD) 3,63 zł; za za franka szwajcarskiego (CHF) 4,52 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,92 zł. Polska waluta rośnie w oczekiwaniu na dane z GUS o PKB.

Kursy walut 13.08.2025

Kursy walut 13.08.2025. Przed podaniem odczytu GUS polskiego PKB w drugim kwartale 2025 roku, polska waluta rośnie względem dolara który spadł o niecały grosz. Euro utrzymuje się na poziomie 4,26 zł; a frank szwajcarski spadł do 4,52 zł. Nieznaczny spadek zalicza również funt szterling - dalej znacznie poniżej 5 zł i kosztuje 4,92 zł.

Kursy walut 13.08.2025 [FOREX 10:00]

  • EUR/PLN 4,2561
  • USD/PLN 3,6316
  • CHF/PLN 4,5238
  • GBP/PLN 4,9233

Co wpłynie na kursy walut 13.08.2025?

Dla polskiej waluty kluczowe będą dane GUS o PKB w II kwartale, który będą opublikowane koło godziny 10. Z kolei dla euro kluczowe będą dane o inflacji konsumenckiej w lipcu. Ważne dane dla dolara, to informacje o wnioskach na kredyty hipoteczne, tygodniowa zmiana zapasów paliw, a także wystąpienia szefów Fed z Richmond, Chicago i Atlanty.

