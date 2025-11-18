Bezpieczny limit dorabiania wyniesie 6140,20 zł brutto miesięcznie – powyżej tej kwoty ZUS pomniejszy świadczenie

Przekroczenie 11 403,30 zł brutto oznacza całkowite zawieszenie wypłaty emerytury lub renty

Nowe przepisy obowiązują przez trzy miesiące: grudzień 2025, styczeń i luty 2026

Limity nie dotyczą osób, które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

Nowe limity dorabiania od 1 grudnia 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala limity dorabiania na emeryturze na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS. W trzecim kwartale 2025 roku wyniosło ono 8771,70 zł. To o 23 zł więcej niż w poprzednim kwartale.

Dla wcześniejszych emerytów i rencistów oznacza to niewielki wzrost progów dorabiania. Zmiany wchodzą w życie 1 grudnia i będą obowiązywać do końca lutego 2026 roku.

Ile można dorobić do emerytury bez konsekwencji

Pierwszy próg bezpieczeństwa to 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6140,20 zł brutto. Zarobki do tej kwoty nie wpływają na wysokość wypłacanego świadczenia. Emeryci i renciści mogą pracować spokojnie, nie obawiając się pomniejszenia wypłat z ZUS.

Problem pojawia się, gdy miesięczny przychód przekroczy ten limit. Wówczas ZUS obniża świadczenie proporcjonalnie do wysokości nadwyżki.

Kiedy ZUS zawiesza wypłatę świadczenia

Drugi, znacznie wyższy próg to 130 procent przeciętnego wynagrodzenia – 11 403,30 zł brutto. Przekroczenie tej kwoty skutkuje całkowitym zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty za dany miesiąc.

Zawieszenie nie oznacza utraty prawa do świadczenia. Po zmniejszeniu przychodów poniżej limitu ZUS wznawia wypłaty automatycznie.

Kto może dorabiać bez ograniczeń

Limity nie obowiązują emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny. To 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Takie osoby mogą pracować i zarabiać dowolne kwoty bez ryzyka pomniejszenia świadczenia.

Bez limitów mogą również dorabiać:

renciści otrzymujący renty dla inwalidów wojennych i wojskowych

osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń

renciści rodzinni, jeśli renta jest wyższa od potencjalnej emerytury

Wyjątek dla minimalnych emerytur

Szczególna sytuacja dotyczy emerytów, którym ZUS podwyższył wyliczone świadczenie do kwoty minimalnej. Od marca 2025 roku wynosi ona 1878,91 zł brutto.

Jeśli przychód z pracy takiej osoby przekroczy wysokość dopłaty do minimum, emerytura zostanie wypłacona w niższej kwocie. ZUS nie wyrówna jej wtedy do minimalnego poziomu.

Co grozi za niezgłoszenie dochodów

Emeryci i renciści mają obowiązek informować ZUS o podjęciu pracy zarobkowej. Zatajenie tego faktu lub podanie nieprawdziwych informacji może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

ZUS regularnie weryfikuje dochody swoich świadczeniobiorców, korzystając z danych z ZUS i urzędów skarbowych. Kontrole przeprowadzane są automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych deklaracji przez emerytów.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025